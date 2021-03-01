Экспортные достижения пищевой промышленности России в 2020 г.
Пищевая промышленность России в 2020 г. продолжила своё поступательное развитие как в производственной, так и в экспортной сфере. При этом для ряда отраслей в условиях относительной стабилизации внутреннего спроса экспортная составляющая становится определяющей динамику. Экспорт готового продовольствия (включая напитки) в 2020 г. составил рекордные 9,8 млрд долл. против 8,3 млрд долл. год назад, экспорт кормов (которые также относятся к пищевой промышленности, т.к. в основном являются её побочным продуктом) — ещё 1,43 млрд долл. против 1,26 млрд долл. год назад.
Далее рассмотрим наиболее значительные экспортные достижения, товары расположены в порядке убывания стоимости экспорта.
Экспорт растительных масел в 2020 г. вырос на 15% до 5074 тыс. т, в очередной раз обновив исторический максимум. Новые рекорды установлены по всем трём основным для российского экспорта видам масел: подсолнечному — 3665 тыс. т (+18%), соевому — 663 тыс. т (+10%, рост девятый год подряд) и рапсовому — 686 тыс. т (+2,9%, рост четвёртый год подряд) — а также по льняному маслу (34 тыс. т, +17%). В стоимостном выражении экспорт составил 3,94 млрд долл. (+24%). В мире Россия второй год подряд заняла рекордно высокое пятое место по экспорту растительных масел, в том числе традиционное для себя в нынешнем десятилетии второе место по подсолнечному маслу, третье — по рапсовому маслу (третий год подряд) и впервые поднялась на четвёртое место по соевому маслу.
Экспорт кормов всех видов (кроме непосредственно кормовых растений) в 2020 г. вырос на 7,9% и составил 5,68 млн т, третий год подряд обновляя исторический максимум. В товарной структуре поставок наибольший вес имели:
- жмых и шрот подсолнечника — 1893 тыс. т (+3,7%), новый исторический максимум, превзошедший пик 2012 г.;
- свекловичный жом — 1445 тыс. т (+7,2%), новый исторический максимум;
- остатки переработки зерна (отруби и пр.) — 1025 тыс. т (+8,1%), чуть ниже исторического рекорда 2017 г.;
- соевый шрот и жмых — 524 тыс. т (+21%), второй результат в истории после пика 2014 г.;
- рапсовый шрот и жмых — 246 тыс. т (+0,7%).
Важными статьями являются готовые корма для животных, поставки которых выросли на 51% до 219 тыс. т, и рыбная мука, отгрузки которой возросли на 16% до 88 тыс. т, — по обоим товарам обновлены исторические максимумы. В стоимостном выражении экспорт кормов составил 1430 млн долл. (+13%). Расширение поставок в 2020 г. позволило России подняться на девятое место в мире по экспорту кормов, при этом по свекловичному жому Россия с 2012 г. выступает крупнейшим мировым экспортёром, по подсолнечному жмыху и шроту уверенно занимает второе место в мире (после Украины), по остаткам переработки зерна с 2015 г. входит в тройку лидеров (с Аргентиной и США).
Экспорт шоколадных изделий в 2020 г. вырос на 6,6% до 296 тыс. т, четвёртый год подряд обновляя исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 731 млн долл. (+1,6%), немного улучшив прошлогодний рекорд. Россия поднялась на восьмое место среди ведущих мировых экспортёров шоколадных изделий, опередив США и немного уступив Франции.
Экспорт мучных изделий (сюда входит широкий ассортимент товаров: кондитерские изделия, хлеб, макароны, пельмени, пицца, блинчики, сухари
Экспорт рыбного филе в 2020 г. вырос на 9,1% до 100 тыс. т, что стало вторым результатом в новейшей истории России (рекорд — 105 тыс. т в 2018 г.). В стоимостном выражении экспорт составил 424 млн долл. (+8%, рост четвёртый год подряд), что тоже стало новым рекордом.
С учётом поставок вне зон таможенного контроля, учитываемых Росстатом, общий экспорт рыбного филе в 2020 г. вырос на 6,3% и составил 112 тыс. т на 504 млн долл. — оба показателя стали третьими в истории (рекорд — 124 тыс. т в 2018 г. и 552 млн долл. в 2014 г.). В мире Россия находится в конце первой десятки стран по экспорту рыбного филе.
Экспорт сахара в 2020 г. вырос на 76% до 1209 тыс. т, превзойдя прошлогодний исторический рекорд. Это полностью результат перепроизводства в сезоне 2019/20, более 85% отгрузок было совершено до начала нового сезона. В стоимостном выражении экспорт составил 467 млн долл. (+72%). Вывозится главным образом рафинированный сахар (поставки свекловичного сырца составили 163 тыс. т, став возможными из-за сильного падения внутренних цен в сезоне 2019/2020), по нему Россия в 2020 г. поднялась на шестое место в мире.
Для сравнения: СССР в больших объёмах вывозил сахар только в 1962-71 гг. с пиком 1,3 млн т в 1968 г., но Россия выпускала лишь 30% советского сахара и испытывала дефицит.
Экспорт готовой плодоовощной продукции (замороженных, сушеных и засахаренных продуктов, консервов, пюре
Экспорт маргарина и аналогов в 2020 г. вырос на 9,9% до 234 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. Вывоз маргарина устойчиво растёт с начала 2000-х гг., лишь в отдельные годы (2008, 2011, 2015, 2018) происходит стабилизация. В стоимостном выражении экспорт составил 229 млн долл. (+10%). В мире Россия с 2017 г. занимает шестое место среди ведущих экспортёров маргарина.
Экспорт безалкогольных напитков (не считая питьевой воды) в 2020 г. вырос на 19% до 408 млн л, что стало очередным историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 217 млн долл. (+14%).
Экспорт сахаристых кондитерских изделий (карамели, мармелада, зефира
Экспорт растворимого кофе в 2020 г. вырос на 59% до 33,8 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 166 млн долл. (+55%). Кроме того, было экспортировано 6,2 тыс. т смесей на основе растворимого кофе (+6,1%) на 26,5 млн долл. (+37%). В мире Россия в 2020 г. поднялась на шестое место по экспорту растворимого кофе.
Экспорт соусов и приправ в 2020 г. вырос на 7,4% до 139 тыс. т, четвёртый год подряд обновляя исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 166 млн долл. (+7,4%). В мире Россия находится в начале второго десятка стран по экспорту соусов и приправ.
Экспорт готовой мясной продукции в 2020 г. вырос на 30% до 72 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 146 млн долл. (+16%).
Экспорт смесей для детского питания в 2020 г. вырос на 36% до 22,9 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 114 млн долл. (+27%).
Экспорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов в 2020 г. вырос на 48% до 40 тыс. т, что стало лучшим результатом с 2009 г. В стоимостном выражении экспорт составил 108 млн долл. (+15%).
Экспорт фасованного чая в 2020 г. вырос на 3,4% до 20,2 тыс. т, четвёртый год подряд обновляя исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 104 млн долл. (+2,5%). Россия с 2018 г. входит в пятёрку ведущих мировых экспортёров фасованного чая.
Экспорт сыров всех видов в 2020 г. вырос на 12% до 30,3 тыс. т, что стало новым максимумом для современной России. Экспортируются в основном творог и плавленые сыры. В стоимостном выражении экспорт составил 96 млн долл. (+15%).
Экспорт модифицированных жиров и масел в 2020 г. вырос на 31% до 116 тыс. т, что стало очередным историческим максимумом. Рост фиксируется восьмой год подряд, долгое время поставки не превышали 10 тыс. т в год. В отгрузках преобладают жировая смесь из отходов животноводства, отработанное фритюрное масло и пищевые модифицированные растительные масла (гидрогенизированные
Экспорт кисломолочных продуктов в 2020 г. вырос на 6,6% до 79 тыс. т — в новейшей истории более высокими были только поставки в 2007-2008 гг. В стоимостном выражении экспорт составил 82,5 млн долл. (-2,1%). По экспорту кисломолочных продуктов Россия находится в начале второго десятка стран.
Экспорт солода в 2020 г. вырос на 48% до 184 тыс. т, что стало новым историческим максимумом, значительный рост фиксируется третий год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 72,6 млн долл. (+34%). В мире Россия разделила с Чехией 12-е место по экспорту солода.
Экспорт пшеничной клейковины (глютена) в 2020 г. вырос на 58% до 55,6 тыс. т, третий год подряд обновляя исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 68,4 млн долл. (+30%). В мире Россия поднялась на восьмое место по экспорту клейковины.
Экспорт мороженого в 2020 г. вырос на 17% до 26,2 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. Рост идёт шестой год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 57 млн долл. (+7%).
Экспорт кофе в зёрнах в 2020 г. вырос на 50% до 11,9 тыс. т, что стало новым историческим максимумом (не считая реэкспортных операций времён СССР). Свыше 90% экспорта формирует жареный кофе. В стоимостном выражении экспорт составил 50,5 млн долл. (+33%).
Экспорт соков в 2020 г. вырос на 5,1% до 77 тыс. т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2004 г. (81 тыс. т), когда очень большие закупки осуществляла Белоруссия. В стоимостном выражении экспорт составил 44,2 млн долл. (-0,8%).
Экспорт готовых продуктов из цельных злаков (мюсли, хлопьев
Экспорт глюкозно-фруктозного сиропа в 2020 г. вырос на 91% до 40 тыс. т, что стало максимумом в новейшей истории России. В стоимостном выражении экспорт составил 12 млн долл. (+49%).
Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата, Trade Map и национальной внешнеторговой статистики.
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