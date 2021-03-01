Экспортные достижения пищевой промышленности России в 2020 г.

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Пищевая промышленность России в 2020 г. продолжила своё поступательное развитие как в производственной, так и в экспортной сфере. При этом для ряда отраслей в условиях относительной стабилизации внутреннего спроса экспортная составляющая становится определяющей динамику. Экспорт готового продовольствия (включая напитки) в 2020 г. составил рекордные 9,8 млрд долл. против 8,3 млрд долл. год назад, экспорт кормов (которые также относятся к пищевой промышленности, т.к. в основном являются её побочным продуктом) — ещё 1,43 млрд долл. против 1,26 млрд долл. год назад.

Далее рассмотрим наиболее значительные экспортные достижения, товары расположены в порядке убывания стоимости экспорта.

Экспорт растительных масел в 2020 г. вырос на 15% до 5074 тыс. т, в очередной раз обновив исторический максимум. Новые рекорды установлены по всем трём основным для российского экспорта видам масел: подсолнечному — 3665 тыс. т (+18%), соевому — 663 тыс. т (+10%, рост девятый год подряд) и рапсовому — 686 тыс. т (+2,9%, рост четвёртый год подряд) — а также по льняному маслу (34 тыс. т, +17%). В стоимостном выражении экспорт составил 3,94 млрд долл. (+24%). В мире Россия второй год подряд заняла рекордно высокое пятое место по экспорту растительных масел, в том числе традиционное для себя в нынешнем десятилетии второе место по подсолнечному маслу, третье — по рапсовому маслу (третий год подряд) и впервые поднялась на четвёртое место по соевому маслу.

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Экспорт кормов всех видов (кроме непосредственно кормовых растений) в 2020 г. вырос на 7,9% и составил 5,68 млн т, третий год подряд обновляя исторический максимум. В товарной структуре поставок наибольший вес имели:

жмых и шрот подсолнечника — 1893 тыс. т (+3,7%), новый исторический максимум, превзошедший пик 2012 г.;

свекловичный жом — 1445 тыс. т (+7,2%), новый исторический максимум;

остатки переработки зерна (отруби и пр.) — 1025 тыс. т (+8,1%), чуть ниже исторического рекорда 2017 г.;

соевый шрот и жмых — 524 тыс. т (+21%), второй результат в истории после пика 2014 г.;

рапсовый шрот и жмых — 246 тыс. т (+0,7%).

Важными статьями являются готовые корма для животных, поставки которых выросли на 51% до 219 тыс. т, и рыбная мука, отгрузки которой возросли на 16% до 88 тыс. т, — по обоим товарам обновлены исторические максимумы. В стоимостном выражении экспорт кормов составил 1430 млн долл. (+13%). Расширение поставок в 2020 г. позволило России подняться на девятое место в мире по экспорту кормов, при этом по свекловичному жому Россия с 2012 г. выступает крупнейшим мировым экспортёром, по подсолнечному жмыху и шроту уверенно занимает второе место в мире (после Украины), по остаткам переработки зерна с 2015 г. входит в тройку лидеров (с Аргентиной и США).

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Экспорт шоколадных изделий в 2020 г. вырос на 6,6% до 296 тыс. т, четвёртый год подряд обновляя исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 731 млн долл. (+1,6%), немного улучшив прошлогодний рекорд. Россия поднялась на восьмое место среди ведущих мировых экспортёров шоколадных изделий, опередив США и немного уступив Франции.

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Экспорт мучных изделий (сюда входит широкий ассортимент товаров: кондитерские изделия, хлеб, макароны, пельмени, пицца, блинчики, сухари и т. п. ) в 2020 г. вырос на 11% до 408 тыс. т, что стало очередным историческим максимумом. Рост фиксируется девятый год подряд. Главными драйверами в прошедшем году стали сладкое печенье, вафли и макароны. В стоимостном выражении экспорт составил 552 млн долл. (+4,7%), улучшив прошлогодний рекорд.

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Экспорт рыбного филе в 2020 г. вырос на 9,1% до 100 тыс. т, что стало вторым результатом в новейшей истории России (рекорд — 105 тыс. т в 2018 г.). В стоимостном выражении экспорт составил 424 млн долл. (+8%, рост четвёртый год подряд), что тоже стало новым рекордом.

С учётом поставок вне зон таможенного контроля, учитываемых Росстатом, общий экспорт рыбного филе в 2020 г. вырос на 6,3% и составил 112 тыс. т на 504 млн долл. — оба показателя стали третьими в истории (рекорд — 124 тыс. т в 2018 г. и 552 млн долл. в 2014 г.). В мире Россия находится в конце первой десятки стран по экспорту рыбного филе.

Экспорт сахара в 2020 г. вырос на 76% до 1209 тыс. т, превзойдя прошлогодний исторический рекорд. Это полностью результат перепроизводства в сезоне 2019/20, более 85% отгрузок было совершено до начала нового сезона. В стоимостном выражении экспорт составил 467 млн долл. (+72%). Вывозится главным образом рафинированный сахар (поставки свекловичного сырца составили 163 тыс. т, став возможными из-за сильного падения внутренних цен в сезоне 2019/2020), по нему Россия в 2020 г. поднялась на шестое место в мире.

Для сравнения: СССР в больших объёмах вывозил сахар только в 1962-71 гг. с пиком 1,3 млн т в 1968 г., но Россия выпускала лишь 30% советского сахара и испытывала дефицит.

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Экспорт готовой плодоовощной продукции (замороженных, сушеных и засахаренных продуктов, консервов, пюре и т. д. ) в 2020 г. вырос на 29% до 215 тыс. т. Это стало очередным историческим максимумом, рост фиксируется девятый год подряд. Основными экспортными товарами здесь являются ореховые смеси (свыше 40 тыс. т), картофельные чипсы (34 тыс. т), консервированный горошек (27 тыс. т), консервированная кукуруза (18 тыс. т), джемы и варенья (18 тыс. т), томатная паста и пюре (12 тыс. т). Наибольший абсолютный прирост экспорта в 2020 г. отмечен по ореховым смесям, горошку, джемам и варенью, чипсам и кукурузе. В стоимостном выражении экспорт составил 370 млн долл. (+23%).

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Экспорт маргарина и аналогов в 2020 г. вырос на 9,9% до 234 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. Вывоз маргарина устойчиво растёт с начала 2000-х гг., лишь в отдельные годы (2008, 2011, 2015, 2018) происходит стабилизация. В стоимостном выражении экспорт составил 229 млн долл. (+10%). В мире Россия с 2017 г. занимает шестое место среди ведущих экспортёров маргарина.

Экспорт безалкогольных напитков (не считая питьевой воды) в 2020 г. вырос на 19% до 408 млн л, что стало очередным историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 217 млн долл. (+14%).

Экспорт сахаристых кондитерских изделий (карамели, мармелада, зефира и т. п. ) в 2020 г. вырос на 16% до 92 тыс. т. Это новый исторический максимум, значительно превзошедший рекорд 2013 г. (80 тыс. т), рост фиксируется пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 179 млн долл. (+1,1%).

Экспорт растворимого кофе в 2020 г. вырос на 59% до 33,8 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 166 млн долл. (+55%). Кроме того, было экспортировано 6,2 тыс. т смесей на основе растворимого кофе (+6,1%) на 26,5 млн долл. (+37%). В мире Россия в 2020 г. поднялась на шестое место по экспорту растворимого кофе.

Экспорт соусов и приправ в 2020 г. вырос на 7,4% до 139 тыс. т, четвёртый год подряд обновляя исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 166 млн долл. (+7,4%). В мире Россия находится в начале второго десятка стран по экспорту соусов и приправ.

Экспорт готовой мясной продукции в 2020 г. вырос на 30% до 72 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 146 млн долл. (+16%).

Экспорт смесей для детского питания в 2020 г. вырос на 36% до 22,9 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт составил 114 млн долл. (+27%).

Экспорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов в 2020 г. вырос на 48% до 40 тыс. т, что стало лучшим результатом с 2009 г. В стоимостном выражении экспорт составил 108 млн долл. (+15%).

Экспорт фасованного чая в 2020 г. вырос на 3,4% до 20,2 тыс. т, четвёртый год подряд обновляя исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 104 млн долл. (+2,5%). Россия с 2018 г. входит в пятёрку ведущих мировых экспортёров фасованного чая.

Экспорт сыров всех видов в 2020 г. вырос на 12% до 30,3 тыс. т, что стало новым максимумом для современной России. Экспортируются в основном творог и плавленые сыры. В стоимостном выражении экспорт составил 96 млн долл. (+15%).

Экспорт модифицированных жиров и масел в 2020 г. вырос на 31% до 116 тыс. т, что стало очередным историческим максимумом. Рост фиксируется восьмой год подряд, долгое время поставки не превышали 10 тыс. т в год. В отгрузках преобладают жировая смесь из отходов животноводства, отработанное фритюрное масло и пищевые модифицированные растительные масла (гидрогенизированные и т. п. ). В стоимостном выражении экспорт составил 91,5 млн долл. (+56%).

Экспорт кисломолочных продуктов в 2020 г. вырос на 6,6% до 79 тыс. т — в новейшей истории более высокими были только поставки в 2007-2008 гг. В стоимостном выражении экспорт составил 82,5 млн долл. (-2,1%). По экспорту кисломолочных продуктов Россия находится в начале второго десятка стран.

Экспорт солода в 2020 г. вырос на 48% до 184 тыс. т, что стало новым историческим максимумом, значительный рост фиксируется третий год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 72,6 млн долл. (+34%). В мире Россия разделила с Чехией 12-е место по экспорту солода.

Экспорт пшеничной клейковины (глютена) в 2020 г. вырос на 58% до 55,6 тыс. т, третий год подряд обновляя исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил 68,4 млн долл. (+30%). В мире Россия поднялась на восьмое место по экспорту клейковины.

Экспорт мороженого в 2020 г. вырос на 17% до 26,2 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. Рост идёт шестой год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 57 млн долл. (+7%).

Экспорт кофе в зёрнах в 2020 г. вырос на 50% до 11,9 тыс. т, что стало новым историческим максимумом (не считая реэкспортных операций времён СССР). Свыше 90% экспорта формирует жареный кофе. В стоимостном выражении экспорт составил 50,5 млн долл. (+33%).

Экспорт соков в 2020 г. вырос на 5,1% до 77 тыс. т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2004 г. (81 тыс. т), когда очень большие закупки осуществляла Белоруссия. В стоимостном выражении экспорт составил 44,2 млн долл. (-0,8%).

Экспорт готовых продуктов из цельных злаков (мюсли, хлопьев и т. п. ) в 2020 г. вырос на 82% до 26,8 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. Рост идёт пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 38,2 млн долл. (+27%).

Экспорт глюкозно-фруктозного сиропа в 2020 г. вырос на 91% до 40 тыс. т, что стало максимумом в новейшей истории России. В стоимостном выражении экспорт составил 12 млн долл. (+49%).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата, Trade Map и национальной внешнеторговой статистики.