Российская компания поставила за рубеж системы для диагностики железнодорожной инфраструктуры

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Как сообщила пресс-служба АО «Фирма ТВЕМА» (компания является разработчиком и производителем систем для диагностики железнодорожной инфраструктуры, а также единственным в мире производителем, имеющим в линейке продукции все виды средств для диагностики верхнего строения пути и контактной сети и выполняющим полный объем работ по созданию, производству и обслуживанию этих средств. ), в 2019-2021 гг. компания поставила в Китай, Израиль и Сербию системы для диагностики железнодорожной инфраструктуры собственной разработки и производства.

В конце сентября 2020 года, по заказу Сербских железных дорог в адрес заказчика была отгружена автомотриса для технической диагностики состояния железнодорожной инфраструктуры модели «Север-1435», оснащённая обновленной высокоточной системой путеизмерения, способной проводить инспекцию на высокой скорости.

© tvema.ru

© tvema.ru

© tvema.ru

© tvema.ru

Благодаря инновационной разработке АО «Фирма ТВЕМА» — программному обеспечению «Интеграл», данные с системы обрабатываются в режиме реального времени.

© tvema.ru

В конце ноября 2020 года в адрес израильского заказчика был отгружен высококомфортабельный диагностический рабочий модуль, изготовленный на базе морского контейнера, а также обнолены диагностические системы автомотрисы, в часности обновлены до последней версии системы высокоскоростной дефектоскопии, комплекса скоростного визуального контроля СВОД-2 и системы обзорного видео, что позволило увеличить рабочую скорость при проведении ультразвукового контроля до 120 км/ч.

В новом модуде был реализован принцип двух действий: поставил-подключил, что позволяет осуществлять монтаж/демонтаж модуля на автомотрисе в течение пяти минут.

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В конце февраля 2021 года компания сообщила об отправке в адрес китайского заказчика второго компактного мобильного самоходного комплекса дефектоскопии «ДРЭД» (первый комплекс был поставлен в конце 2019 года), предназначенного для работы в Чунцинскм метрополитене, а именно диагностики небольших участков железнодорожного пути и обеспечении аппаратно-программную регистрации данных контроля диагностируемых участков для длительного хранения с возможностью последующего анализа.