При ремонте энергоблока Курской АЭС применено новое оборудование для извлечения элементов графита

© publicatom.ru

На энергоблоке № 1 Курской АЭС во время планового ремонта впервые применено новое оборудование — устройство извлечения фрагментов графита (УИФГ-92). В процессе ремонта, при извлечении технологических каналов, в зазоры между графитовыми блоками попадает пыль, крошка, частички графита, различных форм и размеров. Для того, чтобы эти зазоры почистить было разработано новое оборудование.

«Устройство извлечения фрагментов графита не имеет аналогов. Разработчики — наши давние партнеры компания „Пролог“ из Обнинска. Ранее на расчистку одного стыка графитовых блоков требовалось около одной восьмичасовой смены, сейчас при помощи УИФГ-92 операция длится всего 15 минут, — пояснил преимущества новой оснастки директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин. — Устройство в данном случае работает на эффективность всего предприятия. Его применение поможет сократить дозовую нагрузку на персонал, временные потери при выполнении работ, что позволит сократить срок ремонта. И самое важное, обеспечит безопасную, надежную работу энергоблока».

© publicatom.ru

Устройство извлечения фрагментов графита — это располагающийся на штанге модуль, включающий в себя захват для графитовых блоков, радиационно-стойкую телекамеру, всасывающий патрубок и модуль обдува. Работает при участии всего двух человек — оператора и стропальщика. После установки на ячейку оператор наводит модуль на замок графитовой колонны, специальным захватом поднимает нужный блок на 120 мм. Пространство между графитовыми блоками обдувается воздухом, частички графита всасываются модулем, как пылесосом. Далее графитовая колонна опускается на прежнее место, и УИФГ-92 извлекается из ячейки.

© publicatom.ru

Использовать новое устройство извлечения фрагментов графита предполагается при ремонтах на всех энергоблоках Курской АЭС.