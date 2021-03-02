© saratov.gov.ru

В Саратовской области начала работать первая роботизированная молочная ферма. Она расположена в с. Новые Выселки Калининского района.

Новое инновационное производство создана на базе предприятия СХА колхоз «Новые Выселки» — одного из крупнейших сельхозпроизводителей Калининского района. Хозяйство специализируется на растениеводстве и животноводстве, здесь работает почти 100 человек.

Новая роботизированная ферма создана в течение 2020 года. Стоимость проекта составила 90,8 млн. рублей. Проведена реконструкция помещения на 130 голов, установлено современное оборудование, в том числе два доильных робота. Для новой фермы закуплено 102 головы племенных пород КРС.

Целью проекта является повышение продуктивности животных, замена ручного труда автоматизированными системами, рост производительности труда. Кроме того, робот в процессе доения сразу производит анализ качества молока. Один автомат способен подоить до 55 коров.

Глава колхоза «Новые Выселки» Александр Ищенко рассказал: «Наша цель — производить экологически чистое молоко, и довести его до населения. Мы за 6 месяц построили новый коровник с оборудованием. Конечно, робот — это не полная замена человека, но тяжелый ручной труд автоматизирован. Много работает молодёжи. Вся ферма может управляться по интернету. А в будущем мы планируем установить молокоматы и крафтовую сыроварню».

Директор новой фермы Андрей Богомолов рассказал: «Это ферма самая первая в области, оснащённая роботами. Мы специально взяли для этого комплекса новых коров, которые ещё не привыкли к неавтоматизированной дойке. Сейчас животные начали привыкать к роботам, сейчас доятся уже 15 животных, а в будущем — все 130 голов».

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru