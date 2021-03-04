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Судостроение и судоходство

На судоверфь «Звезда» поставили транспортёры нового поколения

 © sskzvezda.ru

В рамках строительства второй очереди ССК «Звезда» на судоверфь поставлена система самоприводных модульных транспортёров на колёсном ходу грузоподъемностью 3300 тонн. Это оборудование предназначено для перемещения между цехами и площадками ССК крупногабаритных секций и блоков судов в процессе их строительства.

Новый транспортёр состоит из 16 модулей и 4 энергоблоков, в зависимости от веса и габарита груза модули стыкуются друг с другом в различные конфигурации, при этом максимальная масса транспортируемого груза составляет 3000 тонн — это вес насыщенных оборудованием мегаблоков, из которых формируются корпуса крупнотоннажных судов. В частности, транспортёр может переместить кольцевой блок танкера типа Афрамакс массой 2300 тонн и размерами 46×23×21 метр, либо днищевую секцию СПГ-газовоза массой 2936 тонн и габаритами 50×50×32 метра. Для сравнения, до этого операции по перемещению крупногабаритных секций совершались транспортёрами с предельной грузоподъёмностью 1300 тонн, а максимальный вес блока, который может поднять крупнейший на верфи кран типа Голиаф — 1200 тонн. Причём транспортировкой груза может дистанционно управлять один оператор транспортёра при помощи пульта управления.

 © sskzvezda.ru

Помимо уникальной грузоподъёмности, оборудование обладает повышенной маневренностью, а именно семью режимами движения — как на месте с полным грузом, так и в процессе транспортировки груза путём смены рулевых программ. Также транспортёр способен преодолевать разноуклонные препятствия с уклоном при полной нагрузке не менее 6 процентов: благодаря автоматическому позиционированию рабочей платформы в горизонте — при передвижении по неровной поверхности, через препятствия типа рельсов — и гидравлической компенсации нагрузки на оси для равномерного распределения нагрузки от груза на грунт. Угол поворота каждой оси колеса также нестандартен — от 0 до 130 градусов в режиме диагонального и диагонально-поперечного хода, что позволяет транспортёру максимально маневрировать в сложных и стеснённых условиях судоверфи, совершая продольное, поперечное, диагональное, диагонально-поперечное и круговое руление всеми колесами. Кроме того, предусмотрен режим замедленного движения для удобства позиционирования груза.

Транспортёр нового поколения будет обслуживать как функционирующие объекты судоверфи, перевозя секции и блоки судов из цехов на тяжёлый открытый достроечный стапель, так и площадки сухого дока, который был достроен с опережением графика и начнёт производственную деятельность в этом году.
Источник: https://sskzvezda.ru/index.php/ru/n...eny-transportjory-novogo-pokoleniya

Самоприводные модульные транспортёры на колёсном ходу, поставка крупнотоннажной техники, Звезда
  • Александр Маслов Александр Маслов
    04.03.2115:41:27

    Интересно где производят такую махину?В Ю.Корее или в Китае?

    #1226777
  • Нет аватара seregin-s1
    04.03.2121:42:38

    Сделано у нас?

    #1226805
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      04.03.2122:00:55

      Если бы в таком сложном деле надо бы все делать у нас, такая верфь как Звезда никогда бы не начала строить корабли по заказу российских или зарубежных заказчиков.

      Звезда уже делает многo в России и будет делать ещё больше и выполнять более сложные заказы.

      #1226807
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