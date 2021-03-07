Новые детские сады открываются в регионах часть 2 ( 2021 г.)

Брянский детсад «Гармония» получил высокую оценку Рособрнадзора © bragazeta.ru

Брянская область

4 марта, состоялось торжественное открытие детского сада на 270 мест, на территории старого аэропорта в Советском районе Брянска.

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Отличительными особенностями нового дошкольного учреждения стали бассейн, физкультурный и музыкальный залы с современным оборудованием. Для детей с особыми образовательными потребностями оборудована сенсорная комната

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https://newsbry...b4f7fd9243625a5

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Архангельская область

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области/И. Малыгин © news29.ru

г. Архангельск округ Варавино-Фактория

В Архангельске на Варавино-Фактории начал работу новый детский сад вместимостью 280 мест, который стал филиалом МБДОУ «Детский сад № 11 „Полянка“». На его строительство было выделено порядка 270 млн рублей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области/И. Малыгин © news29.ru

Здание рассчитано на размещение 12 групп. Каждая включает игровую комнату, спальню, буфет, санузел, раздевалку, оборудованную отдельным шкафом для сушки детской одежды. Особенностью детского сада является наличие ясельных групп для малышей в возрасте от двух месяцев до года.

© cdn4.izvestia29.ru

https://www.new...w=1615101294000

https://www.arh...u/?page=0/57825

Республика Ингушетия

© gazetaingush.ru

г.Назрань АО Гамурзиевский

Новые детские сады в административном округе Гамурзиевский Назрани и сельском поселении Яндаре Назрановского района открыл сегодня Махмуд-Али Калиматов. ДОУ построены в рамках нацпроекта «Демография».

Первым состоялось открытие дошкольного образовательного учреждения под названием «Буратино» в АО Гамурзиевский. В детском саду планируется комплектование 12 групп на 220 мест, в том числе 60 мест для детей ясельного возраста до 3 лет, он станет уже вторым таким садиком, введенным в эксплуатацию в текущем году в данном округе.

© gazetaingush.ru

сельское поселение Яндар

ДОУ «Островок детства» в Яндаре также рассчитан на 12 групп и 220 мест, включая 60 — ясельного возраста от 1,5 до 3 лет.

https://magas.b...tskih/91780789/

Ростовская область

Это уже восемнадцатый социальный объект группы компаний «ЮгСтройИнвест» © static.ngs.ru

В ростовском экорайоне «Вересаево» открыли детский сад-ясли «Золотой ключик». Ходить туда будут 300 детей, в том числе малыши в возрасте до трех лет.

В детский сад принимают малышей до трех лет © static.ngs.ru

Главная особенность только что построенного детского сада — младенческая группа. Она создана специально для детей возрастом от двух месяцев до года. Здесь есть все для младенцев: места для кормления, игровая комната со столами для пеленания, стулья-трансформеры и манеж для ползания. Кроватки оборудованы регулируемым бортом и разделены стеклянной перегородкой. Теперь мамы экорайона «Вересаево» при желании могут не засиживаться в декрете.

https://161.ru/...03/04/69790664/

Республика Саха-Якутия

© minstroy.sakha.gov.ru

25 февраля в Томпонском районе произошло радостное событие. Открыл свои двери для самых маленьких жителей села Новый малокомплектный детский сад «Буратино»

© minstroy.sakha.gov.ru

Дошкольное учреждение отвечает всем современным требованиям к комфорту и безопасности. На общей площади 443,39 кв. метров в 3 группах будет организовано обучение детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

© minstroy.sakha.gov.ru

© minstroy.sakha.gov.ru

© minstroy.sakha.gov.ru

https://minstro...view/id/3262317