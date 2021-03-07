В Москву доставлен первый «особо большой» автобус от КамАЗа

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В Москву доставлен первый автобус «особо большой вместимости» КАМАЗ-6299, им одновременно смогут пользоваться до 162 пассажиров, сообщил 4 марта департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Первый особо большой автобус от КамАЗ уже в Москве! Ближайшие две недели его будут тестировать без пассажиров», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что новая машина сможет перевозить до 162 пассажиров вместо 93.

Длина особо большого автобуса — 18 м, в нем оборудовано 44 места для сидения (вместо 31 в автобусе большой вместимости).

Ожидается, что на основе этой модели КамАЗ разработает электробус особо большой вместимости, добавили в департаменте.https://t.me/DtRoad/6892