Переселенка из Бразилии запустила производство сыров в Приамурье

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В Амурской области начал работу цех по производству моцареллы, который открыла на «дальневосточном гектаре» прибывшая из Бразилии в составе группы староверов Агриппина Ануфриев-Егорофф.

В сыроварне есть дегустационный зал, где можно увидеть весь процесс производства. В будущем здесь планируют принимать туристов.

На производство одной партии уходит около суток. За смену цех может производить до 60 килограммов продукции. Пока что на предприятии всего три человека — сама Агриппина, её сын и помощница. Говорят, что пока справляются. На полную мощность сыроварня выйдет примерно через полтора года — и тогда, конечно же, работников понадобится больше.

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Владелица сыроварни приехала в Россию из Бразилии в 2018 году в составе группы староверов. В Бразилии ее семья также занималась производством сыра. В Амурской области она стала первым участником программы переселения соотечественников, кто оформил дальневосточный гектар.

Дом и два земельных участка в селе Волково женщина приобрела по льготной ипотеке в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», Россельхозбанк предоставил кредит на строительство сыроварни.

Помимо сыров у Агрипины можно купить сметану и творог. Но главный ей козырь — моцарелла. Сейчас женщина варит три вида сыра: классическая моцарелла — которую удобно использовать для бутербродов или пиццы, узелки моцареллы — сильно полюбившийся детям, а также «Премсадо» — он отдаленно напоминает знакомый всем сыр «Адыгейский». Технологию производства своего сыра бразильянка держит в тайне, а вот ингредиенты фирменной моцареллы — не секрет.

— Наши три ингредиента — это молоко, сычужный фермент и соль. Больше ничего нет. Мне не хочется ничего добавлять. Я делаю акцент на натуральность и свежесть. Поэтому я часто варю сыр по заявкам, — рассказала Агрипина.

В планах русской бразильянки начать производство копченой моцареллы, а также сыра «Буратта» — по сути, это сливки, завернутые в мешочек из моцареллы. Как призналась Агрипина, рецепт этого итальянского деликатеса ей подарили в одной из московских сыроварен.

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