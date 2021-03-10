Первый Ту-160М с новыми двигателями передан на предварительные испытания

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Объединённая авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех передала для предварительных испытаний первый модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02. Самолет продолжит выполнение программы испытаний на летно-испытательной и доводочной базе ПАО «Туполев» в подмосковном Жуковском.

Самолет совершил перелет с Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев». Ракетоносец пилотировал экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя Российской Федерации Анри Наскидянца, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

«Новый ракетоносец Ту-160М оснащен новыми двигателями НК-32-02 и модернизированным бортовым оборудованием, которое позволило улучшить характеристики базовой машины. Самолет успешно прошел заводские испытания. Сегодня новый ракетоносец передан на летно-испытательную базу ПАО „Туполев“ для подготовки к следующему этапу полетов — предварительным испытаниям», — сообщили в авиационном кластере Госкорпорации Ростех.

Ту-160М — модернизированный стратегический ракетоносец, оснащенный четырьмя новыми двигателями НК-32-02 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех). Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев».