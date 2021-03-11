На Тайшетский алюминиевый завод подано электричество

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Иркутская электросетевая компания ввела в эксплуатацию четыре высоковольтные линии на подстанции «Озёрная» и тем самым запустила электроснабжение Тайшетского алюминиевого завода. Это позволило обеспечить готовность для начала пусконаладочных работ на заводе. Ввод предприятия планируется в 2021 году с поэтапным набором нагрузки до 390 мегаватт, в 2022-м — до 780 мегаватт.

«Озёрная» относится к подстанциям нового поколения, где применены современные разработки в области оперативного управления. За три года на подстанции построили открытое распределительное устройство 500 киловольт и ввели в работу первичное оборудование.

Тайшетский алюминиевый завод добавит после пуска почти 430 тысяч тонн к общему объему производственной мощности компании. Новое высокотехнологичное предприятие станет одним из ключевых активов металлургического бизнеса En+ Group на территории Сибири и одним из самых экологичных предприятий в мировой алюминиевой отрасли. Кроме того, завод обеспечит создание около трех тысяч рабочих мест. Инвестиции в проект за весь период строительства составили порядка 13 миллиардов рублей.