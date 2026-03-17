Протяжённость новой ЛЭП «Тайшет — Замзор № 2» в Приангарье более 80 км, напряжение 110 киловольт. Реализация инвестиционного проекта стоимостью более 1,5 млрд рублей позволила увеличить мощность подстанций РЖД «Будагово» и «Худоелань тяговая» более чем на 11 мегаватт, её строительство началось в 2023 году. Это обеспечит дальнейшее развитие федерального транспортного проекта «Восточный полигон» и снизит риски перебоев электроснабжения БАМа и Транссиба.

Дальнейший рост товарооборота России с дружественными странами Азии и Глобального Юга связан с увеличением объёмов пассажирских и грузовых перевозок по железным дорогам. Этому способствует модернизация Транссиба и Байкало-Амурской магистрали. Для увеличения мощности и провозной способности Иркутская электросетевая компания построила новую ЛЭП в Иркутской области в рамках федерального проекта «Восточный полигон». Этот проект важен для всей страны и является одним из ключевых для её экономики.

«Узким местом» раньше называли участок между подстанциями «Тайшет» и «Тулун». Риск перебоев здесь негативно сказывался на дальнейшем развитии железных дорог. При аварии на линии могла возникнуть необходимость ограничения мощности электропотребителей на 58 МВт, что равносильно отключению порядка 4 000 частных домов в зимний период, когда фиксируется самый максимум нагрузок. Поэтому, в программу развития энергосистем России на 2024-2029 годы строительство новой ЛЭП включили как одно из ключевых мероприятий. Когда реконструкция подстанции «Замзор» завершится, линию замкнут в полноценный транзит, что позволит полностью исключить риски перегрузок на железнодорожном участке «Тайшет — Замзор».

