В регионах открыты новые спортивные объекты 5 часть ( 2021 г.)

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Томская область

Новый физкультурно-спортивный комплекс площадью в две тысячи «квадратов» со спортзалом и борцовским залом открылся в селе Мельниково Шегарского района 11 марта. Он назван в честь известного баскетболиста Сергея Белова.

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В комплексе имени Белова оборудованы спортивный зал для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, борцовский зал для занятий самбо и карате, а также методический кабинет, кабинет врача, тренерская, душевые, раздевалки, гардероб, комнаты персонала и пост охраны.

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https://www.ria...va--meljnikovo/

https://www.tom...-sergeya-belova

Республика Адыгея

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станица Гиагинская

Спортобъект площадью свыше 2,2 тыс. кв. метров возведен по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». Общая стоимость строительно-монтажных работ составила свыше 79,7 млн. рублей. На закупку спортоборудования местная администрация выделила дополнительно 2,7 млн. рублей.

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В спортшколе функционируют секции по футболу, волейболу, легкой атлетике и боксу, которые посещают более 760 юных спортсменов. Здесь предусмотрены залы для игровых видов спорта с трибуной на 200 зрителей, занятий единоборствами и атлетическими видами спорта. Для проведения соревнований также есть электронное табло и соответствующая звуковая аппаратура.

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http://www.adyg...ta-v-sfere-spo/ ( соревнования)

https://amogr.r...mpleks-kristall ( фото )

Калужская область

Ледовая-арена-Кондрово1-0311.jpg © gtrk-kaluga.ru

г.Кондрово

Ледовый дворец «Угра» в Кондрове распахнул двери для посетителей. Название комплекса выбирали путем опроса жителей Дзержинского района. На возведение понадобилось чуть меньше года, однако ждали объект гораздо дольше. Из-за отсутствия крытого катка детям и их родителям приходилось ездить в областной центр или ждать зимы. Теперь же возможность встать на лед предоставляется круглогодично. Арена построена в рамках проекта «Спорт — норма жизни» и предназначена для организации спортивно-массовых мероприятий, проведения тренировочных занятий по хоккею с шайбой, фигурному катанию и для массового катания жителей. Что касается зрительского сектора, то он оформлен в цветах триколора и разместиться здесь могут более 250 человек. Кроме катка есть тренажерный зал, зал оздоровительной гимнастики, а также комментаторская кабина.

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Ледовая-арена-Кондрово6-0311.jpg © gtrk-kaluga.ru

https://gtrk-ka...9d5ff74196a669f (открытие)

Новгородская область

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11 марта, а поселке Хвойная торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс, который построен по государственной программе комплексного развития села.

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В новом двухэтажном здании физкультурно-оздоровительного комплекса обустроен спортивный зал с трибунами для зрителей на 167 мест. Выделена зона для занятий боксом, установлены тренажеры. Оборудованы также уличные площадки для игровых видов спорта. Здесь получили прописку местный боксерский клуб «Ринг» и детская хоккейная команда, юные футболисты и гимнасты. В планах — создание секций по волейболу, баскетболу, теннису, мини-футболу. В районе, благодаря открытию ФОКа, собираются привлечь более шести тысяч жителей к занятиям спортом.

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https://www.nov...s/press/118843/

https://53news....j-kompleks.html

ХМАО-Югра

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В Сургутском районе начала работу новая спортивная арена. Крытый хоккейный корт открыли в Барсово.

кирилл.jpg © admsr.ru

Площадь спортобъекта почти 1500 м2. Здесь расположены теплые раздевалки, санузлы и пункт выдачи коньков. Предполагается, что зимой на арене будут тренироваться юные спортсмены, а также использоваться жителями для катания на коньках. В летнее время на объекте можно будет организовать площадку для игры в футбол, баскетбол, волейбол, теннис.

https://admsr.r...ews/268/291440/

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