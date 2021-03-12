Развитие гидроэнергетики в России с 2014 по 2020 год. Крупные ГЭС мощностью более 10 МВт

С 2014 по 2020 год на крупных ГЭС (мощностью свыше 10 МВТ) было введено в эксплуатацию более 100 новых и модернизированных гидроагрегатов. К модернизированным относятся гидроагрегаты обновившие либо турбину, либо гидрогенератор, либо рабочее колесо.

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15 из них были введены в эксплуатацию в 2020 году. География этих введённых гидроагрегатов простирается от Кабардино-Балкарской Республики, где была введена Верхнебалкарская ГЭС мощностью 10 МВт, до Иркутской области, где на Иркутской ГЭС после замены был запущен новый гидроагрегата № 2.

© Фото из открытых источников

Доля новых и модернизированных гидроагрегатов введённых в эксплуатацию с 2014 по 2020 год составила более 22% от общего количества, а общая мощность этих 109 гидроагрегатов превысила 13 ГВт, что составляет 26% от общей мощности всех крупных гидроэлектростанций.

© Фото из открытых источников

С 2014 по 2020 год было завершено строительство 7 крупных гидроэлектростанций. В 2014 году завершился рекордный для российской гидроэнергетики «долгострой». 22 декабря 2014 года был введён в эксплуатацию последний гидроагрегат «Богучанской» ГЭС, строительство которой началось в далёком 1974 году и длилось 40 лет. Ещё одним рекордсменом стала построенная в 2017 году «Нижне-Бурейская» ГЭС — самая мощная из гидроэлектростанций, строительство которых было начато в современной России. И третьем рекордсменом стала «Зарамагская ГЭС-1», построенная в 2020 году, вместо плотины и водохранилища она получила 14-ти километровый деривационный тоннель, который стал самым длинным гидротехническим тоннелем в России.

© Фото из открытых источников

Также, нельзя не упомянуть завершение комплексной реконструкции «Саяно-Шушенской» ГЭС, пострадавшей во время аварии в 2009 году. После запуска десятого восстановленного гидроагрегата «Саяно-Шушенская» ГЭС достигла своей проектной установленной мощности — 6400 МВт.

Автор: Алексей Поветкин

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