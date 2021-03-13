В Краснодарском крае открыли первый в России завод напитков на растительной основе

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Предприятие появилось в Лабинске. Объем инвестиций в этот проект составил более 1 млрд рублей. Теперь здесь будут производить растительные напитки под брендом Alpro.

На сегодняшний день в Лабинске завершен первый этап проекта — компания начала выпуск овсяных, миндальных и кокосовых напитков. Их производят на основе продуктов, не содержащих ГМО, под известным брендом Alpro. Раньше такие напитки производились только в Бельгии, Франции и Великобритании.

— Изготовление продуктов на основе растительного сырья — новое направление в структуре нашего бизнеса, которое мы активно развиваем и в России. Мы хотим, чтобы люди лучше питались и были более здоровыми. Уверен, что локализация такого известного бренда будет этому способствовать. Запуск проекта имеет стратегическое значение для развития бизнеса компании. Мы высоко ценим поддержку, которую нам оказывают власти Краснодарского края в ходе реализации данной инициативы, — сказал генеральный директор группы компаний Данон в России Чарли Каппетти.