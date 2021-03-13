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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Краснодарском крае открыли первый в России завод напитков на растительной основе

 © im.kommersant.ru

Предприятие появилось в Лабинске. Объем инвестиций в этот проект составил более 1 млрд рублей. Теперь здесь будут производить растительные напитки под брендом Alpro.

На сегодняшний день в Лабинске завершен первый этап проекта — компания начала выпуск овсяных, миндальных и кокосовых напитков. Их производят на основе продуктов, не содержащих ГМО, под известным брендом Alpro. Раньше такие напитки производились только в Бельгии, Франции и Великобритании.

— Изготовление продуктов на основе растительного сырья — новое направление в структуре нашего бизнеса, которое мы активно развиваем и в России. Мы хотим, чтобы люди лучше питались и были более здоровыми. Уверен, что локализация такого известного бренда будет этому способствовать. Запуск проекта имеет стратегическое значение для развития бизнеса компании. Мы высоко ценим поддержку, которую нам оказывают власти Краснодарского края в ходе реализации данной инициативы, — сказал генеральный директор группы компаний Данон в России Чарли Каппетти.
Источник: https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/575560/

Краснодар, трамваи, Данон, импортозамещение
  • Clausson Clausson
    13.03.2116:35:01

    первый в России завод

    А как же Nemoloko?

    Так первый в России завод или первый завод Alpro в России?

    ЗЫ: Кстати, китайцы приучили с утра после злоупотреблений пить миндальное молоко. Живительный бальзам    

    Отредактировано: Clausson~16:37 13.03.21
    #1227656
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      13.03.2119:47:25

      Alpro действительно ведущая фирма в этом деле — их соевое молоко очень распространенное в Европе.

      #1227672
    • Леонид Сохор
      13.03.2120:28:43

      А как же «Байкал», «Тархун»?

      #1227677
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