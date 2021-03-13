Завод сельскохозяйственного оборудования «Воронежсельмаш». Фоторепортаж

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Завод «Воронежсельмаш» — это абсолютный лидер в производстве оборудования для послеуборочной обработки, сушки и хранения зерна в России! Свою историю завод ведёт с 1917 года. Первым продуктом завода стала простейшая зерноочистительная машина — ручной триер. А уже к концу 30-х годов объем производства составил до 30 000 триеров в год. Понятное дело, что за это время он не только всему научился, но и заработал имя, сейчас знающие люди их продукцию разбирают, как горячие пирожки. Между прочим, зерно для каждой третьей буханки хлеба очищается на машинах «Воронежсельмаш».

На заводе создаётся великолепный музей. А как иначе, ведь в своём деле, очистке и хранении зерна, наш сегодняшний герой всегда первый, от создания ручных триеров в начале ХХ века до оптоволоконных сепараторов века ХХI.

2. 999A2173 © live.staticflickr.com Общая площадь музея около 300 квадратных метров. Здесь собирается история людей и результатов их труда, есть образцы техники, которую удалось найти на наших просторах.

3. 999A2137 © live.staticflickr.com И всё же обо всём по порядку. Осенью 1917 года в Воронеже были построены первые корпуса кабельного завода промышленника Петичева, которые и стали прародителями будущего завода сельскохозяйственных машин «Воронежсельмаш». Губернский город привлёк внимание Петроградского промышленника, наличием железнодорожных путей сообщения, удобным географическим положением, наличием квалифицированных кадров. Октябрьская революция скорректировала планы. В 1927 году площади бывшего кабельного передаются акционерному обществу «Мельстрой» для организации производства сельскохозяйственной техники. Фактической датой образования Воронежского завода сельхозмашин (с точки зрения начала производства) можно считать 9 марта 1927 года — когда Советом Труда и Обороны, а также Высшим Советом народного хозяйства было принято постановление о создании завода «Триер».

4. 999A2159 © live.staticflickr.com 7 ноября 1928 года новый завод «Триер» был пущен в строй, а в ноябре-декабре 1928 года было выпущено уже 300 триеров (зерноочистительных машин). Первой моделью выпускаемых триеров стала ТП-400, малогабаритная машина с ручным приводом. Именно такие простые механизмы, недорогие и надежные в эксплуатации, нужны были восстанавливающемуся сельскому хозяйству. Основными потребителями сельхозмашин завода «Триер» стали единоличные крестьянские хозяйства, ТОЗы (товарищества по совместной обработке земли) и небольшие совхозы.

5. 999A2182 © live.staticflickr.com К 1930 году заводу удалось закрыть внутреннюю потребность страны в зерноочистителях. Более того, часть их продукции отправляли даже в Европу, ведь наши Кулибины просто творили чудеса. За достигнутые успехи, досрочное выполнение заданий первого 5-летнего плана и образцовую организацию социалистического соревнования в октябре 1930 года заводу присваивается имя Иосифа Сталина. Ага, теперь всем понятно, кто в сельхозтеме, да и не только, «Папа»!

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7. Всё волшебство начинается здесь, участок по приёмке сырья,на переднем плане, например, липецкие рулоны. 999A1734 © live.staticflickr.com

8. Металл без дела долго не задерживается и сразу идёт в производство. А как иначе, Россия какой год уже ставит сельхозяйственные рекорды, надо поспешить. 999A1738 © live.staticflickr.com

9. И сразу был приятно удивлен, и тут роботизация уже за норму. Не скрою, есть тут и оборудование, которое прошло проверку временем, но и оно на своём месте. 999A1747 © live.staticflickr.com 15 ноября 1930 года завод переводят в ведение Всесоюзного Объединения тяжелого машиностроения. А тут и новые более сложные задачи. Коллективу завода поручается освоить производство дизелей для нужд малой энергетики и речного флота. Первый дизель был изготовлен к 1 мая 1932 года. Кроме того, в 1937 году было освоено производство корпусов 76-миллиметровых снарядов. В 1937 году на заводе создается спеццех по ремонту 45-миллиметровых противотанковых пушек. 26 июля 1940 года постановлением Комитета обороны при Совете Народных Комиссаров СССР дизельный завод передается в ведение Народного комиссариата авиационной промышленности. Новая задача — выпуск легких авиационных двигателей М-11. И опять у них всё получается, он даже становится филиалом Воронежского авиамоторного завода № 16, а чуть позже, с марта 1941 года обретает самостоятельность и секретное имя — завод № 154.

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11. Данные роботизированные линии помогают создавать панели и ребра жесткости для силосов. 999A1957 © live.staticflickr.com

12. Важно отметить, что завод «Воронежсельмаш» — это предприятие самодостаточное, полного цикла, а это, прежде всего, значит, что они свою продукцию контролируют по качеству на всех этапах производства. IMG_6911 © live.staticflickr.com Осенью 41-го завод был эвакуирован сначала в Ташкент, а затем в Андижан (Узбекская ССР). Там коллектив авиамоторного завода изготавливал поршневые двигатели авиационного назначения. После освобождения Воронежа в 1943 году принимается решение о возрождении завода на его исторической площадке. И вот 9 июля 1943 года завод № 154 был передан из наркомата авиационной промышленности в систему сельскохозяйственного машиностроения, а по случаю, 7 октября 1943 года получает современное название «Воронежсельмаш».

13. После переезда сюда, все производственные участки заведены под одну крышу, что не только удобно, но и экономически целесообразно, ведь каждая деталь проходит минимальный путь. 999A1863 © live.staticflickr.com 17 мая 1946 года был изготовлен первый послевоенный триер, а с 1948 года начался выпуск сложных зерноочистительных машин ВИМ-СМ-2. В разные годы «Воронежсельмаш» выпускал хлопкоуборочные машины, калибровщики для цитрусовых, оборудование для обработки льна, очистки семян трав, моторные опрыскиватели. И всё же базовым направлением осталось производство оборудования для послеуборочной обработки зерновых. 27 декабря 1973 года их машине ОВП-20А присваивается Государственный знак качества, а 16 февраля 1976-го указом № 3207-IX Президиума Верховного Совета СССР сам завод «Воронежсельмаш» награждается орденом «Знак Почета». 25 мая 1979 года на заводе изготовлена миллионная зерноочистительная машина.

14. IMG_6871 © live.staticflickr.com В 80-х годах продукция завода уже поставлялась не только по всей стране, но и в Болгарию, Венгрию, Монголию, Лаос, Кампучию, Эфиопию, Кипр, Мадагаскар, Афганистан и др. С конвейеров предприятия ежедневно сходило до 130 машин, а протяженность производственных линий составляла два километра.

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16. 999A1859 © live.staticflickr.com В 90-е, конечно, ему было нелегко, но зачем о грустном, ведь выстояли, сохранили компетенции и знания. Как результат, в 2008 году совместно с Воронежским государственным университетом завод выпускает первый в России фотосепаратор Ф5.1. Эта машина совершает настоящую революцию в отрасли зерноочистки. Ведь она из общей массы может выделять порченое зерно или, например, пластик по цвету, форме и размеру. Эта разработка сразу вывела Россию в пятерку стран, обладающих такой технологией.

17. Участок мехобработки 999A1890 © live.staticflickr.com И, наконец, новая история, новые подвиги. 26 сентября 2012 года завод переехал в новый дом, в Индустриальный парк «Масловский», что под Воронежем, а то в городе ему просто стало тесно, да и экология не та :). И уже через год, они на международной выставке Agritechnica в Германии презентуют уникальный лазерный сепаратор. Теперь Россия и мир получили возможность сортировать сыпучий материал не только по форме и цвету, но и по содержанию.

18. 999A2108 © live.staticflickr.com Поэтому и неудивительно, что сегодня ООО «Воронежсельмаш», получив такой большой опыт и современные технологии, стал лидером в производстве оборудования для послеуборочной обработки, сушки и хранения зерна в нашей стране.Короче говоря, после того, как комбайны сделали своё дело, на следующих этапах и важно оборудование нашего завода. Причём особенно хорошо у них получаются — объекты «под ключ» — элеваторы, семенные линии, комбикормовые заводы, зерноочистительные и зерносушильные комплексы. Также воронежские машиностроители не забывают и про производство стационарных и мобильных зерносушилок, высококачественного транспортного оборудования, силосов всех типов и т. д.

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20. Участок по хранению заготовок. 999A2133 © live.staticflickr.com

21. А мы всё ближе к финишу, переходим в сборочный участок 999A1778 © live.staticflickr.com Между прочим, кроме «Воронежсельмаша» в стране нет ни одного завода, который бы производил всю технологическую цепочку под элеваторное оборудование. Кто-то производит только сушилки, кто-то — только транспорт, кто-то — только емкости для хранения или только зерноочистительные машины. При этом они стараются радовать своих клиентов всё новыми и новыми новинками.

22. Сборка зерновых колонн для зерносушилки. IMG_6807 © live.staticflickr.com Так в 2019 году был достигнут общий объем произведенных силосных емкостей для хранения зерна более 2,5 млн. тонн, при этом запущено серийное производство силосов плоскодонных СМП275 вместимостью свыше 15 000 тон, а так же полетело серийное производство норий и транспортеров скребковых производительностью 350 т/ч. Дальше больше, в 2020 году запущено серийное производство конвейерных и модульных зерносушилок, появились версии сепараторов СПО 50/125/250, СТ 8/12/20, ЗВС 20, ОВС25 в оцинкованном исполнении, кроме того были реализованы проекты полнокомплектных линий для очистки семян 10 и 20 т/ч. Конечно же, это ещё далеко не всё, на что они способны.

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24. Заводской SPA-салон. Все заготовки проходят несколько камер (грунтовочные, термические и покраска само-собой). 999A1798 © live.staticflickr.com

25. Полный цикл покраски занимает где-то 1,5 часа. 999A1793 © live.staticflickr.com

26. 999A1789 © live.staticflickr.com А ещё сейчас на заводе в активной фазе проект Федерального Центра Компетенций по повышению производительности труда. За основу был выбран технологический процесс производства зерноочистительной машины СВУ-120, поскольку он затрагивает практически все участки производства. Так что совсем скоро, я уверен, что у завода появятся новые поводы для гордости. А так, Сепаратор высокопроизводительный универсальный (СВУ) — эта машина, которая предназначена для предварительной (приемной), первичной (товарной) и вторичной (основной) очистки зерна, а также семян трав от легких, крупных и мелких сорных примесей. Цифра 120 обозначает сколько тонн в час.

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28. Грузоподьёмность покрасочный камеры в теории 500 кг, грузят по 400 кг, чтобы всё было красиво, да сам процесс работы удобный. 999A1806 © live.staticflickr.com Мощности завода рассчитаны на ежегодное производство элеваторного оборудования для хранения 500 тысяч тонн продукции, 100 единиц зернохранилищ средней емкостью 5 тысяч тонн, около 30 единиц сушилок стационарного шахтного и жалюзийного типа производительностью 75 тонн в час, 1 тысячу единиц транспортного и зерноочистительного оборудования, а также порядка 300 единиц фотосепараторов. Но если надо больше, не вопрос, сейчас есть планы по расширению производства.

29. Сборка СВУ-160 999A2032 © live.staticflickr.com

30. На заводе трудятся более 450 человек. 999A1837 © live.staticflickr.com

31. Какая же красота. Продукция завода поставляется практически во все регионы России, а если посмотреть на всю географию, то это свыше 50 стран. Цена-качество — для них это лучшая реклама.

Это грузят МС-4,5 (Машина вторичной очистки семян самопередвижная). Самое то для небольших фермерских хозяйств. Очистка семян от посторонних примесей и дефектных семян очищаемой культуры производится воздушным потоком, по толщине и ширине — решетными полотнами, по длине — триерными цилиндрами. Производительность 4,5 т/ч.

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Чтоб собрать такую машину, когда все узлы готовы, потребуется порядка 10-15 часов. А если посчитать с нулевого этапа, т. е. от листа металла, пришедшего на завод, то весь цикл занимает от одной до двух недель.

32. 999A2004 © live.staticflickr.com А это уже перед нами Контрольно-испытательная станция. Она была открыта в 2017 году в рамках разработки оборудования для семенных линий при поддержке Фонда развития промышленности по заданию Министерства сельского хозяйства РФ. Это уникальный комплекс для выборочных контрольных проверок серийной техники и, при необходимости, проведения заводских и государственных приемочных испытаний.

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