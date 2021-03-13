Профтехобразование и детское техническое образование. Обзор

Обзор проектов, ранее не опубликованных на сайте

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В Кузбассе открылся первый цифровой колледж

В Новокузнецке состоялось открытие первой очереди Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий, который был капитально отремонтирован и оснащен современным высокотехнологичным оборудованием к финалу VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

«Открытие первого в Кузбассе цифрового колледжа, который стал одной из площадок проведения национального чемпионата — это важный шаг подготовки специалистов, за которыми будущее страны. Для того, чтобы организовать соревнования на достойном уровне в новом гибридном формате, мы отремонтировали техникум, оснастили его цифровым оборудованием, которое позволяет в дистанционном режиме оценивать участников. В 2020 году их рекордное количество — 2800 человек, почти в два раза больше, чем обычно собирает чемпионат. Мы уже увидели много достойных результатов, надеюсь, это не предел, желаю всем участникам успеха и применить навыки, полученные здесь, в дальнейшей практике», — подчеркнули на открытии колледжа.

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Специально к Национальному чемпионату WorldSkills Russia в колледже прошла масштабная реконструкция, на эти цели из областного бюджета направлено более 330 млн рублей. В ходе ремонтных работ, которые начались весной этого года, были полностью заменены системы водоснабжения и водоотведения, отопления и электроснабжения, отреставрированы фасад здания и помещений общей площадью более 4000 кв. м. На благоустроенной прилегающей территории заложена аллея выпускников «80 лет профессионально-технического образования».

Кроме того, в учреждении создана современная цифровая инфраструктура на базе мощного сервера и локальной вычислительной сети с высокоскоростным выходом в интернет. Она обеспечивает беспроводной стабильный доступ в Сеть в любой точке здания, а также позволяет решать научные и прикладные задачи на основе облачных технологий. Аудитории колледжа оборудованы интерактивными досками, компьютеризированными рабочими местами для преподавателей, системой видеонаблюдения в каждом кабинете. Современная мебель позволяет трансформировать учебные помещения в коворкинги, конференц-зоны или места для фриланс-работы.

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Реконструкция и обновление позволят расширить количество специальностей, открыть новые направления подготовки, связанные с IT-технологиями, BIM-проектированием в строительстве и моделировании. Дополнительно к 17 имеющимся профессиям, которые получают студенты, планируется открыть такие специальности, как архитектор энергоэффективных домов, инженер 3D-печати в строительстве, проектировщик инфраструктуры «умного дома», специалист по модернизации строительных технологий, организатор интернет-сообществ, разработчик моделей Big-Data, архитектор информационных систем, разработчик систем энергопотребления, специалист по управлению энергетическими сетями на протяжении всего цикла жизни.

В Краснодаре открыли Центр опережающей профессиональной подготовки

Его создали в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

В Центре реализуют более 100 программ подготовки и повышения квалификации для школьников, студентов и жителей края, в том числе предпенсионного возраста. Кроме того, сотрудники учреждения ведут профориентационную работу со школьниками, а также разрабатывают ускоренные курсы под создаваемые новые рабочие места.

© kubnews.ru

© kubnews.ru

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В настоящее время Центр взаимодействует с колледжами, техникумами и вузами, что позволяет использовать материально-технические и кадровые ресурсы учреждений. Заключены соглашения с 67 площадками, где уже прошли обучение более 2 тысяч человек, а продолжают обучаться около 600.

В самом центре работают зоны проектной деятельности, аудитория-трансформер, коворкинг, медиазона, компьютерный класс и лекторий.

В Амурской области «Кванториум» справил новоселье

Детский технопарк «Кванториум» и центр «IT-куб» Свободного «переехали» на новые современные площадки. Для технопарка выделили здание на территории Детской железной дороги площадью почти 400 «квадратов».

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Заниматься здесь смогут более 300 школьников.⠀По словам детей, новая атмосфера вдохновляет их на более стремительное развитие, смелые исследования и новые открытия. Ремонт помещений, оснащение мебелью и благоустройство прилегающей территории, приобретение оборудования стало возможным благодаря поддержке компаний «РЖД» и «СИБУР».

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Центр «IT-куб» тоже переехал в более просторное здание. Теперь в их распоряжении около 800 м2. Здесь школьники освоят системное администрирование, цифровую гигиену и принципы работы с большими базами данных, программирование на Python и мобильную разработку, а также разработку VR/AR-приложений и робототехнику.

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«IT-куб» бесплатно обучаются 488 юных айтишников в возрасте от 8 до 18 лет.⠀В центре — новейшее оборудование. Шлемы виртуальной, дополненной и смешанной реальности, современные смартфоны, мощные ноутбуки для разработки программ и приложений, большие робототехнические комплексы. Оборудование приобрели благодаря средствам регионального и федерального бюджетов, а также поддержке компании «СИБУР».

В Москве в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина открылась вторая очередь Учебно-исследовательского полигона нефтегазопромыслового оборудования

Здесь будут проводиться образовательные мероприятия для студентов и слушателей факультета повышения квалификации в рамках программ подготовки в области обустройства нефтяных месторождений, промысловой подготовки, хранения транспортировки нефти и газа.

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Строительство второй очереди включало установку высококонтрастного светодиодного экрана площадью 54 м2, монтаж и обустройство учебно-бытовых стационарных помещений, возведение демонстрационных столов для изучения оборудования, узлов и деталей.

Первая очередь Учебного полигона реконструирована Компанией в 2017 году. На площадке разместились техника, представлены технологии добычи нефти и ремонта скважин.

Объект имитирует управление интеллектуальным промыслом и рассчитан на совместные междисциплинарные занятия будущих специалистов нефтегазового комплекса.

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Объекты построены при поддержке компании «ЛУКОЙЛ». Компания развивает сотрудничество с Российским государственным университетом нефти и газа (национальным исследовательским университетом) имени И.М. Губкина с 2003 года. В РГУ созданы базовые кафедры организаций Группы «ЛУКОЙЛ»: «Инновационный менеджмент», «Моделирование физико-технологических процессов разработки месторождений», «Возобновляемые источники энергии».

В Новооскольском колледже завершён капитальный ремонт пяти мастерских

За последние годы Новооскольский колледж значительно преобразился. Капитально отремонтировано общежитие, пополнена материально-техническая база учреждения. Благодаря поддержке якорного предприятия здесь появились современные лаборатории. Начало нового учебного года студенты и преподаватели встретили в обновлённом учебном корпусе, капитальный ремонт которого строители завершили к 1 сентября. Следующим шагом стало введение в эксплуатацию пяти мастерских.

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Обновлены мастерские по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», «Кузовной ремонт», «Окраска автомобилей», «Экспедирование грузов» для специальностей «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и «Операционная деятельность в логистике». Оснащенные в соответствии с самыми современными требованиями, мастерские станут отличной базой для проведения чемпионатов профессионального мастерства, демонстрационных экзаменов, обучения экспертов, подготовки высококвалифицированных кадров.

Обновленный агромеханический техникум открылся в Чернянском районе Белгородской области

Корпус техникума был построен в 70-е годы. С тех пор капитальный ремонт не проводился.

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Теперь обновленное учебное заведение отвечает всем современным требованиям. Имеются библиотека и учебные классы, оснащенные новейшим компьютерным оборудованием с выходом в Интернет и мультимедийной техникой, лаборатории для проведения практических занятий по кондитерскому делу, техническому ремонту и обслуживанию двигателей, садово-парковому и ландшафтному строительству и др. дисциплинам.

Новое здание технопарка «Кванториум» отркрыли в Магадане

В Магадане открыли детский технопарк «Кванториум». В образовательном центре по техническим и естественнонаучным направлениям постоянно будут обучаться более 800 юных колымчан, еще 3200 детей смогут будут посещать мастер-классы, выставки, хакатоны и экскурсии.

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© magadanpravda.ru

По словам Юлии Мальковой — руководителя детского юношеского центра «Юность», структурным подразделением которого является технопарк, в Кванториуме работают только высококвалифицированные специалисты, каждый из которых прошел обязательное обучение в инновационном центре «Сколково» и на других площадках. Все квантумы оснащены современным научным и исследовательским оборудованием.

«Наша цель — подготовка новых высококвалифицированных кадров, развитие у наших детей творчества, изобретательства и сотрудничества. В Кванториуме установлено оборудование, которое не имеет аналогов в Магаданской области — мощные графические 3D станции, промышленные 3D принтеры, хроматограф, токарный и фрезерный станки, микроскопы, спектрофотометры и многое другое. В Промробоквантуме стоит программируемый промышленный робот-манипулятор „Кука“ — подобные устройства используются для сборки смартфонов, — сообщила Юлия Малькова.

© magadanpravda.ru

© magadanpravda.ru

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Педагоги рассказали, чем будут заниматься школьники в каждом квантуме. В региональном технопарке предусмотрена работа Автоквантума; Промробо; VR-квантума, IT-квантума, Биоквантума, Аэроквантума и Hi-tech.

В рамках нацпроекта „Образование“ на закупку оборудования направлено 78 млн рублей, ещё 168 млн рублей выделено на капительную реконструкцию здания из средств Особой экономической зоны.

© primamedia.gcdn.co

© primamedia.gcdn.co

© primamedia.gcdn.co

Помимо квантумов в детском технопарке оборудованы зоны коворкинга и проектной деятельности, шахматная гостиная и лекторий. Также действуют три дополнительных дисциплины — шахматы, математика, технический английский.

Детский технопарк „Кванториум“ — это современная модель дополнительного образования детей, позволяющая создать новую образовательную программу. Основное внимание уделят исследовательской деятельности школьников, моделированию, конструированию, работе с информационными данными.

В Москве в образовательном комплексе „Техноград“ на ВДНХ открылся кластер обучения ромышленным технологиям

В инновационно-образовательном комплексе „Техноград“ на ВДНХ начал работать кластер обучения промышленным технологиям.

В кластере смогут заниматься студенты профильных московских вузов, а также работающие специалисты, которым надо повысить квалификацию или переобучиться.

Обучение идёт по таким востребованным направлениям, как автоматизация технологических процессов, гидравлика, пневматика, мехатроника, промышленная робототехника, электротехника и многим другим.

На базе „Технограда“ было установлено самое современное оборудование, благодаря которому можно проводить лабораторные и практические занятия по различным промышленным направлениям.

Кроме того, на базе кластера получится пройти обучение и повышение квалификации специалистам других направлений. Речь идет о пищевой и химической промышленности, предприятиях автомобилестроения, металлургии.

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Первыми к очным занятиям приступили учащиеся Московского политехнического университета и Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского.

В Чеченской Республике открылся Центр поддержки одаренных детей

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей „Ахмат“ начал свою работу в рамках реализации национального проекта „Образование“.

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Центр одаренных детей станет единой площадкой по выявлению юных талантов республики по направлениям: наука, спорт и искусство. Обучение будет проходить по профильным программам химии, физики, биологии, математики и информатики, также в центре функционируют лаборатории по самым разным научным направлениям.

Кроме того, на базе РЦРДО открылся Центр цифрового образования „IT-куб“ (Айти-куб) и мобильный технопарк „Кванториум“.

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"IT-куб» создан в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и отличается инновационным форматом занятий. Он будет обеспечивать полное погружение детей в основы интернет-технологий, программирования, робототехники и дополненной виртуальной реальности.

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Мобильный технопарк «Кванториум» открывается в целях обучения детей в отдаленных сельских районах современным инженерным компетенциям. Уникальная передвижная площадка позволит им получить дополнительное образование по актуальным научно-исследовательским и техническим направлениям, поможет определиться с выбором будущей профессии и будет работать по сетевым образовательным программам совместно со школами муниципальных районов республики.

Инновационный образовательный комплекс является первым в республике.

В Республике Коми в Ухте заработал детский технопарк «Кванториум»

Благодаря реализации национального проекта в ещё одном городе Республики Коми появилась современная инновационная площадка интеллектуального развития и досуга детей и подростков.

Детский технопарк оснащён высокотехнологичным оборудованием, нацелен на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Миссия Кванториумов заключается в содействии ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала российской молодёжи, внедряя эффективные модели образования.

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© rkomi.ru

© rkomi.ru

Сегодня в Ухте проживает более 17 тысяч детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, из них более 72% охвачены программами дополнительного образования.

Образовательные программы реализуются по пяти квантумам (направлениям), в которых обучаются 800 детей (по 140 детей в промдизайнквантуме и IT-квантуме, по 120 детей в Робоквантуме и аэроквантуме, 70 детей в автоквантуме) — это учащиеся школ города и пригорода, а также учреждений среднего профессионального образования.

Для детей от 8 до 12 лет в технопарке реализуется программа «Квантумстарт», цель которой состоит в выявлении интереса ребёнка для дальнейшего зачисления его на интересующего программу. Данная программа состоит из трёх блоков: программирование, схемотехника и дизайн. Каждый блок изучается 3 месяца. По «Квантумстарту» обучается 210 детей.

© rkomi.ru

© rkomi.ru

© rkomi.ru

Для погружения ребят из отдаленных населённых пунктов в мир новых знаний в Ухте начал работать мобильный технопарк. В этом учебном году в мобильном технопарке будут заниматься ребята из шести населённых пунктов: посёлков Ярега, Водный, Шудаяг, Нижний Одес, городов Сосногорск и Вуктыл.

© rkomi.ru

© rkomi.ru

© rkomi.ru

Более 3 тысяч ребят в 2020-2021 учебном году смогут получить дополнительное образование и новые технические навыки по трём направлениям: гео/аэроквантум, VR/AR и IT-квантум, промробо-промдизайнквантум. Одновременно здесь смогут работать 6 учащихся. Автомобиль наполнен современным высокотехнологичным оборудованием — это 3D-принтеры, лазерный и фрезерный станки, квадрокоптеры, паяльные станции, ноутбуки для каждого учащегося.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

https://ako.ru/...frovoy-kolledzh

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https://vk.com/...l-67011832_7347

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https://www.49g....php?id_4=58514

https://www.49g....php?id_4=58514

https://www.mos.../15299/7166050/

https://www.gro...society/124004/

https://rkomi.ru/news/411