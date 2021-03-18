В регионах открыты новые спортивные объекты часть 6 (2021 г.)

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Краснодарский край

Новый спортивный комплекс открыли в станице Ленинградской рядом с центральным стадионом. Площадь спорткомплекса составляет 3,5 тыс. квадратных метров. Он предназначен для проведения учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий. На первом этаже располагаются залы для занятий спортом, кабинет врача, комнаты для инвентаря, гардеробные, раздевалки и душевые. На втором этаже находятся административные помещения.

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© kubansport.krasnodar.ru

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Алтайский край

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Спортивный комплекс «Белокуриха» построен в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт — норма жизни».

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Строительство спорткомплекса общей площадью 1228,1 кв. м началось еще два года назад в ходе реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае». В 2019 году на строительство было направлено еще 22,4 млн. рублей в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Таким образом, общая стоимость работ составила 68,2 млн. рублей, из которых 22,4 млн руб. — средства федерального бюджета, 36,6 млн — краевого и 9,2 млн — муниципального.

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Теперь жители Белокурихи получили возможность заниматься в комфортных условиях игровыми видами спорта. Для школьников будут проводиться уроки физкультуры, для пожилых людей заработают группы здоровья.

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Республика Бурятия

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с. Кабанск

17 марта 2021 г. открыли универсальный спортивный комплекс в селе Кабанск, построенный в рамках нацпроекта «Демография». Новый спорткомплекс будет совмещать две функции. В первой половине дня в нем будут проходить уроки физкультуры для учеников Кабанской средней школы, так как спортивный зал образовательного учреждения не позволяет вместить учащихся в соответствии с нормативом. Во второй половине дня — спортивные секции.

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Универсальный спортивный комплекс открыли в Кабанске © egov-buryatia.ru

Спорткомплекс в селе Кабанск Кабанского района Бурятии стоимостью 125 млн рублей построен в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В нем расположены универсальный игровой зал для занятий по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, стрельбе из лука, зал тяжелой атлетики для фитнеса и гиревого спорта, залы борьбы и бокса, трибуны для зрителей, тренерские комнаты, раздевалки с душевыми, гардероб, сауна с бассейном для восстановления спортсменов, помещение для дзюдо площадью 120 квадратных метров с загрузкой до семи групп по 15 человек.

Универсальный спортивный комплекс открыли в Кабанске © egov-buryatia.ru

Впервые в Кабанске открыт зал бокса, он оборудован при поддержке местного спонсора — компании «Сибцем». Для функционирования объекта на 13 млн рублей приобретено спортивное оборудование, инвентарь и вся необходимая мебель.

© sun9-73.userapi.com

Универсальный спортивный комплекс открыли в Кабанске © egov-buryatia.ru

Универсальный спортивный комплекс открыли в Кабанске © egov-buryatia.ru

Универсальный спортивный комплекс открыли в Кабанске © egov-buryatia.ru

https://vk.com/...abansk_official (фото)

https://egov-bu...l.php?ID=101675