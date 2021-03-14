НТЦ «Элинс» представил линейку новых прицельных комплексов для бронетехники

Прицельный комплекс для ЗРПК "Тунгуска" © opt-1566624.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

Научно-технический центр «Элинс» показал на выставке «Армия-2020» линейку новых прицельных комплексов. Одна из разработок компании, оснащенная тепловизионной системой, предназначена для модернизации зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска». Образец уже получил литеру «О1», разработчики готовятся к серийным поставкам. Среди особенностей нового оборудования — углубление роботизации.

Еще одна новинка под названием «Витязь», разработанная в инициативном порядке, предназначена для установки на БМП-3. Система управления огнем включает телевизионные и тепловизионные камеры, при необходимости может оснащаться лазерным дальномером.

Представленный прицельный комплекс — платформенное решение с открытой архитектурой. То есть по требованию заказчика изделие может дополняться новым оборудованием, которое расширяет функционал. Также среди особенностей — полная взаимозаменяемость рабочих мест командира и наводчика. Большое внимание разработчики уделили роботизации оборудования. Здесь изначально предусмотрена возможность подключения средств удаленного управления. По словам главного конструктора направления оптико-электронных систем и систем наведения НТЦ «Элинс» Сергея Купцова, здесь нашли свое применение уникальные технические решения, которые дают также повышение точности стрельбы и уменьшают рассеивание.