НТЦ «Элинс» представил линейку новых прицельных комплексов для бронетехники
Прицельный комплекс для ЗРПК "Тунгуска" © opt-1566624.ssl.1c-bitrix-cdn.ru
Научно-технический центр «Элинс» показал на выставке «Армия-2020» линейку новых прицельных комплексов. Одна из разработок компании, оснащенная тепловизионной системой, предназначена для модернизации зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска». Образец уже получил литеру «О1», разработчики готовятся к серийным поставкам. Среди особенностей нового оборудования — углубление роботизации.
Еще одна новинка под названием «Витязь», разработанная в инициативном порядке, предназначена для установки на БМП-3. Система управления огнем включает телевизионные и тепловизионные камеры, при необходимости может оснащаться лазерным дальномером.
Представленный прицельный комплекс — платформенное решение с открытой архитектурой. То есть по требованию заказчика изделие может дополняться новым оборудованием, которое расширяет функционал. Также среди особенностей — полная взаимозаменяемость рабочих мест командира и наводчика. Большое внимание разработчики уделили роботизации оборудования. Здесь изначально предусмотрена возможность подключения средств удаленного управления. По словам главного конструктора направления оптико-электронных систем и систем наведения НТЦ «Элинс» Сергея Купцова, здесь нашли свое применение уникальные технические решения, которые дают также повышение точности стрельбы и уменьшают рассеивание.
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14.03.2122:05:36
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