В Липецке запустили производство комплектующих из высокопрочного чугуна

ООО «Производственная компания «Корстэл» на площадке ЛТК «Свободный сокол» запустило новое производство отливок из высокопрочного чугуна и стали весом от 1 кг до 1 тонны для различных отраслей промышленности с привлечением льготного займа ФРП. Мощность нового производства составляет 1,2 тыс. тонн в год.

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Объём инвестиций в проект составил 60 млн рублей. Из них предприятие инвестировало 18 млн собственных средств. Также по программе «Комплектующие изделия» предприятие получило 29 млн рублей от федерального Фонда развития промышленности и 13 млн рублей от регионального ФРП. Привлечённые средства были направлены на закупку формовочной линии, литейного оборудования, обрабатывающих станков, оборудования для финишной очистки отливок и лабораторных агрегатов.

Отливки из различных марок чугуна и стали изготавливаются методом фасонного литья в ХТС (холодно твердеющая смесь), который позволяет выпускать продукцию самых разнообразных размеров, форм и пространственной конфигурации — от плоских плит до сложных элементов, имеющих полости и каналы. Новое производство позволяет производить продукцию, не уступающую по качеству мировым аналогам, при этом конкурировать по себестоимости

Продукция «Корстэл» может использоваться для производства частей механизмов и корпусов для агрегатов и оборудования, таких как металлообрабатывающие станки и центры, электродвигатели, сельскохозяйственные машины и машины военного назначения, запорная арматура, оборудование для нефтедобычи и энергетическое машиностроение.

В 2021 году предприятие планирует расширять географию поставок. На данный момент ведутся переговоры о партнёрстве с крупными машиностроительными компаниями России.