В поселке Новогорелово Ленинградской области открыт новый детский сад на 320 мест

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2 сентября 2020 года символический ключ от здания детского сада Ломоносовскому муниципальному району Ленинградской области сегодня передал застройщик. Детский сад в Новогорелово рассчитан на 12 групп. Плановая фактическая мощность — 320 человек.

Двухэтажное здание сада оборудовано автоматическими охранной и пожарной сигнализациями. При входе на территорию и в сад установлены системы контроля и управления доступом, видеонаблюдения. В учреждении — современное инженерное оборудование: вентиляция, ИТП, лифты. Территория детского сада благоустроена, участки для прогулок оснащены современным игровым, спортивным оборудованием, теневыми навесами и напольным резиновым покрытием.

В детском саду имеются музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты специалистов, медицинский блок, пищеблок с технологическим оборудованием, прачечная с технологическим оборудованием, установлена детская мебель. На 6 млн рублей из бюджета муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район» закуплены детское постельное белье, покрывала, спецодежда для персонала, жалюзи, шторы, игровая и детская мебель, оборудование для медицинского блока, игры, игрушки, игровое оборудование, посуда и огнетушители.

На территории детского сада планируется установка метеоплощадки и создание «Фенологического сада» для наблюдения за природой в рамках сетевого образовательного проекта «Детская фенологическая сеть», направленного на формирование экологической культуры дошкольников. На базе сада планируется также открытие групп кратковременного пребывания и Центра сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей.

© lenobl.ru

© lenobl.ru

© lenobl.ru

© lenobl.ru