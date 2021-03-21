Москву и Смоленск связал новый двухэтажный пассажирский поезд

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Холдинг «РЖД» расширяет маршрутную сеть двухэтажных поездов для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения межрегиональных транспортных связей. 16 октября 2020 в Смоленск впервые прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы. В составе один купейный вагон и четыре с сидячими местами. Двухэтажный поезд будет курсировать четыре дня в неделю — по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — чуть больше четырех часов. Все вагоны оборудованы системой климат-контроля и обеззараживания воздуха. Также есть розетки и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. Для людей с ограниченными физическими возможностями один из вагонов оборудован подъемным устройством для инвалидной коляски и другими необходимыми для комфортной поездки приспособлениями, вся информация в нем продублирована шрифтом Брайля.

Поезд по пути останавливается на станциях Вязьма, Сафоново и Ярцево. Цена билета в сидячем вагоне начинается от 550 рублей, в купейном от тысячи.

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