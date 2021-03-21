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Транспорт и логистика

Москву и Смоленск связал новый двухэтажный пассажирский поезд

 © otr-online.ru

Холдинг «РЖД» расширяет маршрутную сеть двухэтажных поездов для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения межрегиональных транспортных связей. 16 октября 2020 в Смоленск впервые прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы. В составе один купейный вагон и четыре с сидячими местами. Двухэтажный поезд будет курсировать четыре дня в неделю — по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — чуть больше четырех часов. Все вагоны оборудованы системой климат-контроля и обеззараживания воздуха. Также есть розетки и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. Для людей с ограниченными физическими возможностями один из вагонов оборудован подъемным устройством для инвалидной коляски и другими необходимыми для комфортной поездки приспособлениями, вся информация в нем продублирована шрифтом Брайля.

Поезд по пути останавливается на станциях Вязьма, Сафоново и Ярцево. Цена билета в сидячем вагоне начинается от 550 рублей, в купейном от тысячи.

 © otr-online.ru

 © storage.myseldon.com

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/x7_AxgI0yn8

https://mzd.rzd...10=14&id=116581

https://trainpi...136794/#n184693

https://zhdvokz...kvu-i-smolensk/

Источник: https://otr-online.ru/news/novyy-dv...yazal-moskvu-i-smolensk-165731.html

Москва, Смоленская область, РЖД, Тверская область, Трансмашхолдинг, ТВЗ, Тверской вагоностроительный завод, Новочеркасский электровозостроительный завод, НЭВЗ, ЭП20, локомотивы, электровозы, вагоностроение, машиностроение
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    21.03.2120:35:31

    Интересно где производятся эти поезда?

    #1228374
    • Human RS Human RS
      21.03.2120:42:52

      А для кого мы в тегах все это указываем?    

      Там только производитель локомотива не указан, поскольку его не было видно на фото, но можно предположить что это Новочеркасский электровозостроительный завод, вроде только он у нас производит односекционные электровозы.

      П.С.Нашел видео и добавил в новость. Насчет локомотива я все верно предположил. Это ЭП20 Новочеркасского электровозостроительного завода с серийным номером 066 (локомотив 2018 года выпуска). Сами пассажирские вагоны совсем новенькие, с ТВЗ.

      П.П.С.Еще фотки нашел уже по наводке номера локомотива. Тоже добавил в новость.

      Отредактировано: Human RS~21:06 21.03.21
      #1228375
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        21.03.2121:06:51

        Извиняюсь что не досмотрел — впрочем я так и думал что Тверь.

        Теги написаны очень маленькими буковками и ушли моему вниманию — самую статью я просмотривал 3 раза    

        #1228376
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