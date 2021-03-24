В Пермском крае начали производство новых типов автозапчастей для импортных грузовиков

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Объединенная металлургическая компания (ОМК) пополнила ассортимент автозапчастей бренда Springer для иностранного коммерческого автотранспорта реактивными и V-образными штангами. Официальный поставщик новой высококачественной продукции — завод ОМК в Чусовом (Пермский край).

Штанги Springer подходят для иностранного коммерческого автотранспорта: DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo.

Собственные инженерные разработки и опыт работы с автозаводами позволяют использовать в производстве уникальный по составу сплав металлов с высокими прочностными характеристиками, благодаря которому достигается повышенная упругость, износостойкость и долговечность продукции, гарантируя стабильную работу всех узлов автомобиля.

«Для удобства наших клиентов мы стремимся стать комплексным поставщиком деталей подвески и тормозной системы. Важным плюсом для клиента являются уникальные условия гарантии на все запчасти: в случае брака по вине завода-изготовителя возмещаем полную стоимость продукции, а также стоимость услуг станции техобслуживания. Все вопросы по претензиям и качеству рассматриваем в течение рабочего дня» — отметил управляющий директор Чусовского металлургического завода ОМК Владимир Кирзнер.