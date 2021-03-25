Приморская компания «Арника» первой в России начала выпуск высокотехнологичного корма для животных

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Высокотехнологичный проект «Кормбиосинтез» группы компаний «Арника» — резидента ТОР «Надеждинская» — приступил к серийному выпуску продукции. Предприятие первым в России начнет выпускать биологически-ценную пищу для животных.

Предприятия группы компаний «Арника», работающие на площадке территории опережающего развития «Надеждинская», займутся производством компонентов корма для животных, в том числе различных витаминов, аминокислот и других биологически-ценных ингредиентов. Уникальное для России производство будет вестись по современным биомолекулярным технологиям.

«Кроме того, мегапроект „Агробиоэкономический кластер“ первым в стране создаст комплекс высокотехнологичных предприятий по глубокой биотехнологической переработке кукурузы. Из сырья будут получать крахмал, глютен, декстрозу и биотехнологическую продукцию на их основе — пробиотики и синбиотики, субстанции аминокислот и витамины», — уточнили специалисты.

Напомним, по инициативе группы компаний «Арника» на площадке «Гринфилд» ТОР «Надеждинская» уже возведены высокотехнологичные предприятия «Кормбиосинтез» и «Фармасинтез» с современным научным центром «Агробиоэкономика». В 2021 году на ТОР «Надеждинская» началось строительство элеваторного комплекса ООО «Арника-Холдинг» — первой очереди мегапроекта ГК «Арника» «Агробиоэкономический кластер».