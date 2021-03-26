Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Свердловской области открылся новый животноводческий комплекс

 © bankinform.ru

В Свердловской области состоялось открытие животноводческого комплекса ООО «Новый путь» на 198 голов КРС в Шалинском городском округе.

Проект был реализован менее чем за полгода. Его стоимость составила 56 млн. рублей.

Основное направление деятельности ООО «Новый путь» — молочное производство. В настоящее время в хозяйстве около 1500 голов крупного рогатого скота. В сутки на предприятии производится до 11,4 тонны молока. Сырье поставляется на местные перерабатывающие молочные заводы.

 © avatars.mds.yandex.net

По словам директора комплекса Василия Горбунова, благодаря новому производству к традиционному методу содержания животных теперь прибавится и современное оборудование, в частности подвесная система доения.

В 2021 году с участием бюджетных средств в регионе планируется построить и реконструировать восемь животноводческих корпусов.
Источник: http://midural.ru/news/list/document179397/

производство молока, Свердловская область, сельское хозяйство
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,