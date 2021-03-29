РусГидро модернизировало гидроагрегат № 3 Саратовской ГЭС

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На Саратовской ГЭС РусГидро завершена модернизация гидроагрегата со станционным номером 3. Это четырнадцатый по счету обновленный гидроагрегат из 24, эксплуатируемых на гидроэлектростанции, на котором была заменена гидротурбина. Работы проводятся в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

В процессе модернизации гидроагрегата были заменены рабочее колесо турбины, камера рабочего колеса, крышка и вал турбины, направляющий аппарат, система автоматического управления и другое оборудование. Новая гидротурбина поставлена фирмой Voith Hydro, монтажные работы выполнили сотрудники дочернего общества РусГидро АО «Гидроремонт-ВКК».

Ранее установленная на гидроагрегате турбина была введена в эксплуатацию в 1968 году, выработала нормативный срок службы и достигла высокой степени износа. Новая турбина — более эффективная и мощная, что в дальнейшем позволит увеличить мощность гидроагрегата на 10%, до 66 МВт. Она отвечает всем современным экологическим требованиям и отличается повышенной эксплуатационной надежностью.

Программа комплексной модернизации РусГидро предусматривает замену на Саратовской ГЭС 22 вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин. Это беспрецедентный инвестиционный проект за более чем 50-летнюю историю Саратовской ГЭС и один из самых крупных в регионе. В результате модернизации установленная мощность станции уже увеличилась на 67 МВт (с 1 360 до 1 427 МВт). В перспективе после замены всех гидротурбин установленная мощность станции возрастет до 1 505 МВт.

Первый модернизированный гидроагрегат со станционным номером 24 был введен в эксплуатацию в апреле 2015 года. Сейчас на Саратовской ГЭС меняют турбины еще на трех гидроагрегатах со станционными номерами 2, 7 и 20.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 122 гидротурбины, 105 генераторов, 79 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.