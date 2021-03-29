РусГидро модернизировало гидроагрегат № 3 Саратовской ГЭС
На Саратовской ГЭС РусГидро завершена модернизация гидроагрегата со станционным номером 3. Это четырнадцатый по счету обновленный гидроагрегат из 24, эксплуатируемых на гидроэлектростанции, на котором была заменена гидротурбина. Работы проводятся в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.
В процессе модернизации гидроагрегата были заменены рабочее колесо турбины, камера рабочего колеса, крышка и вал турбины, направляющий аппарат, система автоматического управления и другое оборудование. Новая гидротурбина поставлена фирмой Voith Hydro, монтажные работы выполнили сотрудники дочернего общества РусГидро АО «Гидроремонт-ВКК».
Ранее установленная на гидроагрегате турбина была введена в эксплуатацию в 1968 году, выработала нормативный срок службы и достигла высокой степени износа. Новая турбина — более эффективная и мощная, что в дальнейшем позволит увеличить мощность гидроагрегата на 10%, до 66 МВт. Она отвечает всем современным экологическим требованиям и отличается повышенной эксплуатационной надежностью.
Программа комплексной модернизации РусГидро предусматривает замену на Саратовской ГЭС 22 вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин. Это беспрецедентный инвестиционный проект за более чем 50-летнюю историю Саратовской ГЭС и один из самых крупных в регионе. В результате модернизации установленная мощность станции уже увеличилась на 67 МВт (с 1 360 до 1 427 МВт). В перспективе после замены всех гидротурбин установленная мощность станции возрастет до 1 505 МВт.
Первый модернизированный гидроагрегат со станционным номером 24 был введен в эксплуатацию в апреле 2015 года. Сейчас на Саратовской ГЭС меняют турбины еще на трех гидроагрегатах со станционными номерами 2, 7 и 20.
РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.
С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 122 гидротурбины, 105 генераторов, 79 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.
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