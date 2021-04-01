«Газпром гелий сервис» получил тягачи КАМАЗ-5490 NEO

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Восемнадцать седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO прибыли на площадку Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ) в ТОР «Надеждинская» в среду, 31 марта 2021 года. Спецтехника специально разработана и поставлена в рамках соглашения ПАО «КАМАЗ» и ООО «Газпром гелий сервис».

Монотопливные СПГ-тягачи предназначены для транспортировки товарного гелия производства Амурского газоперерабатывающего завода в порты Приморского края. Наличие двух криобаков позволяет совершить пробег до 1400 км без дозаправки с полной нагрузкой, что особенно значимо для перевозки криогенного продукта в изотермических контейнерах на большие расстояния в условиях Дальнего Востока.

В качестве моторного топлива тягачи КАМАЗ-5490 NEO используют сжиженный природный газ (СПГ). Источником СПГ для заправки собственного транспорта «Газпром гелий сервис» станет строящаяся на территории ХАБа установка сжижения природного газа.

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