В Москве открылись две новые станции Большой кольцевой линии метро

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1 апреля в Москве открылись две новые станции метро. «Народное ополчение» и «Мневники» стали 240-й и 241-й станциями в столичном метрополитене (это без учета станций Московского центрального кольца)

Участок Большой кольцевой линии метро со станциями «Народное Ополчение» и «Мнёвники» возводился в условиях сложной гидрогеологии. Кроме того, проходка перегонных тоннелей между станциями в сторону «Мнёвников» велась под каналом имени Москвы и вблизи опор эстакады развязки на пересечении Краснопресненского проспекта с улицей Народного Ополчения. В общей сложности в пик строительства на обеих строительных площадках было задействовано более 3,5 тыс. строителей.

Открытие станции «Мнёвники» позволит построить новый жилой район и создать качественное городское пространство для отдыха на берегу Москвы-реки. Открытие новой станции улучшило транспортную доступность 174 тысяч жителей района Хорошёво-Мнёвники, у 113 тысяч человек станция метро расположена недалеко от дома.

После открытия двух новых станций интервалы между поездами в час пик на участке БКЛ — от «Савеловской» до «Хорошевской» — смогут сократиться. Они будут составлять не 2 мин. 45 сек., как ранее, а 2 мин. 30 сек. При этом в вагонах поездов станет свободнее. Отмечается, что для жителей и гостей города появится 2,6 тыс. новых мест.

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Первоначально станция «Народное Ополчение» называлась «Карамышевская», но на портале «Активный гражданин» москвичи высказались за переименование. В новом названии увековечена память ополченцев разных эпох — 1612, 1812 и 1941 годов, что особенно актуально, когда страна готовится отметить 80-ю годовщину Битвы под Москвой — величайшего сражения Великой Отечественной войны.

По станции «Мнёвники» никаких дискуссий по названию не было. Зато по «Карамышевской» станции были серьезные дискуссии. Городской комитет ветеранов предложил переименовать ее в станцию «Народное Ополчение» с учетом того, что, во-первых, недалеко улица Народного Ополчения. Во-вторых, мы в этом году празднование 80-летие народного ополчения 1941 года, которое ушло на фронт 16-летними. Практически никто из этих людей не вернулся домой. Так что москвичи, проголосовав, одобрили название станции по географическому признаку, но и самое главное — в честь тысяч москвичей, которые ушли в свое время на фронт и защищали Москву.

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