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Транспорт и логистика

В Москве открылись две новые станции Большой кольцевой линии метро

 © cdn.profile.ru

1 апреля в Москве открылись две новые станции метро. «Народное ополчение» и «Мневники» стали 240-й и 241-й станциями в столичном метрополитене (это без учета станций Московского центрального кольца)

Участок Большой кольцевой линии метро со станциями «Народное Ополчение» и «Мнёвники» возводился в условиях сложной гидрогеологии. Кроме того, проходка перегонных тоннелей между станциями в сторону «Мнёвников» велась под каналом имени Москвы и вблизи опор эстакады развязки на пересечении Краснопресненского проспекта с улицей Народного Ополчения. В общей сложности в пик строительства на обеих строительных площадках было задействовано более 3,5 тыс. строителей.

Открытие станции «Мнёвники» позволит построить новый жилой район и создать качественное городское пространство для отдыха на берегу Москвы-реки. Открытие новой станции улучшило транспортную доступность 174 тысяч жителей района Хорошёво-Мнёвники, у 113 тысяч человек станция метро расположена недалеко от дома.

После открытия двух новых станций интервалы между поездами в час пик на участке БКЛ — от «Савеловской» до «Хорошевской» — смогут сократиться. Они будут составлять не 2 мин. 45 сек., как ранее, а 2 мин. 30 сек. При этом в вагонах поездов станет свободнее. Отмечается, что для жителей и гостей города появится 2,6 тыс. новых мест.

 © mir24.tv

 © m24.ru

 © m24.ru

 © phototass4.cdnvideo.ru

 © m24.ru

Первоначально станция «Народное Ополчение» называлась «Карамышевская», но на портале «Активный гражданин» москвичи высказались за переименование. В новом названии увековечена память ополченцев разных эпох — 1612, 1812 и 1941 годов, что особенно актуально, когда страна готовится отметить 80-ю годовщину Битвы под Москвой — величайшего сражения Великой Отечественной войны.

По станции «Мнёвники» никаких дискуссий по названию не было. Зато по «Карамышевской» станции были серьезные дискуссии. Городской комитет ветеранов предложил переименовать ее в станцию «Народное Ополчение» с учетом того, что, во-первых, недалеко улица Народного Ополчения. Во-вторых, мы в этом году празднование 80-летие народного ополчения 1941 года, которое ушло на фронт 16-летними. Практически никто из этих людей не вернулся домой. Так что москвичи, проголосовав, одобрили название станции по географическому признаку, но и самое главное — в честь тысяч москвичей, которые ушли в свое время на фронт и защищали Москву.

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

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Источник: https://mir24.tv/news/16454020/v-mo...ve-otkrylis-dve-novyh-stancii-metro

Москва, метро
  • Нет аватара Aether
    01.04.2115:10:31

    Специально зарегистрировался, чтобы спросить у местных знатоков. Почему в Москве не строят новые станции с платформенными раздвижными дверями? Это давно уже есть по всему миру. И делается ради безопасности. Ведь недели не проходит, чтобы кто-нибудь у нас не упал на пути. Ни в коем случае не набрасываю, просто интересно.

    #1229264
    • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
      01.04.2117:51:33

      А вы не думали о том, что если в метро будет ЧП — взрыв какой или еще что — то эти двери могут стать западнёй для сотен и тысяч людей? Это палка о двух концах, не стоит об этом забывать, ведь такие страшные происшествия случаются в столичном метро с определённой периодичностью.

      #1229283
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