В Челябинск поступили 60 новых машин скорой помощи

© uralinform.ru

В Челябинск поступили новые машины скорой помощи и диагностики. 39 автомобилей закуплены на средства областного бюджета, 21 автомобиль медпомощи подарили благотворители. Часть спецтранспорта направят в сёла.

Автомобили оборудованы всем необходимым для оказания скорой помощи.

© pchela.news

© uralinform.ru

Автомобили Ford будут работать в условиях города. Более проходимые машины UAZ отправятся в сёла.

© pchela.news

© pchela.news

— Являясь главным врачом сельской больницы, скажу, что это один самых радостных моментов. Машины пойдут на замену уже устаревших автомобилей, это важно, потому что нам приходится по территории района проезжать по 50-60 километров, — прокомментировал главный врач районной больницы села Долгодеревенское Владимир Самохвалов.

39 автомобилей закуплены на средства областного бюджета. 21 автомобиль медпомощи подарили благотворители фонда РМК.

— Для нас тема со скорыми началась с личной истории. В прошлом году вызвали для своей пожилой родственницы скорую, но не дождались её. Стали узнавать, с чем это связано. Оказалось, большая часть скорых была перепрофилирована под ковид. скорых не хватало, — рассказала председатель попечительского совета благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина. — Приняли решение помочь региональным властям Свердловской и Челябинской областей.

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