Уралвагонзавод представил первый в России вагон-рефрижератор

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Уралвагонзавод (в составе «Концерна «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане» впервые представляет уникальный автономный рефрижераторный вагон для перевозки скоропортящихся товаров. Он создан по заказу ООО «Русские Рефрижераторы». Аналогов таким вагонам на «пространстве 1520» в настоящее время нет.

Разработчиком рефрижератора является Уральское конструкторское бюро вагоностроения (в составе Концерна «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех), производителем — Уралвагонзавод. Нижнетагильское предприятие было выбрано в качестве изготовителя за большой опыт создания подвижного состава и возможность выпускать большие серии.

Автономный рефрижераторный вагон — это абсолютно новое изделие в линейке гражданской продукции УВЗ и УКБВ и хороший пример диверсификации производства. Отличительной особенностью нового железнодорожного изделия является его автономность, рассчитанная на 30 суток, в то время как существующие рефрижераторы оснащены групповой системой хладоснабжения и могут курсировать только в составе спецпоездов. В грузовом отсеке вагона-рефрижератора УВЗ автоматически поддерживается температура от -20°С до +15°С. Длина отсека составляет более 19 метров.

Новое изделие также отличается особой сборкой. Под вагон подкатывается инновационная тележка модели 18-194-1, произведенная на Уралвагонзаводе. Для сохранения необходимой температуры по всему кузову применен специальный теплоизоляционный материал, пол покрыт гидроизоляционным слоем.

Рефрижератор оснащен современной электронной системой с возможностью отслеживания вагона по каналам GPRS. Грузоотправитель может узнать необходимую информацию с датчиков, чтобы скорректировать перевозку. С помощью пульта управления человек видит уровень топлива, температуру, влажность воздуха и др.