«Роснефть» начала промышленное внедрение программного комплекса для геологического моделирования

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В дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» началось опытно-промышленное внедрение первой версии симулятора «РН-ГЕОСИМ», предназначенного для геологического моделирования и анализа месторождений углеводородов с использованием трёхмерных моделей. Программный продукт разработан специалистами «РН-БашНИПИнефть» и одобрен к применению экспертно-техническим советом Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых.

Развитие технологического потенциала — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2022». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке. «Роснефть» создала и развивает собственного линейку программного обеспечения (ПО) в области геологии и разработки месторождений.

Программный комплекс «РН-ГЕОСИМ» — платформа для геологического моделирования, использующая высокопроизводительные компьютерные вычисления. Существенным отличием от зарубежных аналогов является способность инновационного симулятора в автоматизированном режиме перестраивать геологическую модель месторождения по мере появления новых данных, что значительно ускоряет процесс построения модели. Кроме того, симулятор решает задачи интерактивной визуализации, корреляции разрезов скважин, структурного моделирования с учётом тектонических нарушений, подсчёта запасов месторождений и построения отчётной графики.

Первая версия продукта позволит моделировать не менее 80% месторождений компании, а в перспективе, с развитием комплекса, процессы моделирования будут полностью переведены на «РН-ГЕОСИМ».