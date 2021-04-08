Биофармацевтическая компания «ФОРТ» модернизировала производственную линию

© rv-ryazan.ru

Сотрудники рязанской биофармацевтической компании «ФОРТ» (входит в холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех) поделились опытом в области успешной реализации инструментов бережливого производства на своем предприятии с представителями АО «Елатомский приборный завод».

Гостям были представлены практики бережливого производства, которые позволили повысить эффективность выпуска продукции участке розлива и упаковки вакцин против гриппа на 20 процентов. Для этого производственная линия предприятия была полностью модернизирована.

— Полученный результат является следствием замены ручного труда на роботизированный. Это позволило оценить производительность труда каждого сотрудника и спланировать более четкие производственные задания, а также сократить издержки, — рассказал генеральный директор предприятия Андрей Ломакин. По словам главы компании, большое значение сыграло и внедрение систем визуализации и рационализации рабочего процесса на участке, а также постоянные усилия компании в сфере повышения квалификации сотрудников по эффективной организации труда.

Компания «ФОРТ» является участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» с 2019 года. Внедрение методов бережливого производства на предприятии было реализовано при поддержке экспертов Регионального центра компетенций. Специалисты РЦК обучали персонал на всех этапах внедрения новых мер на участке, учитывая требования GMP и организации «холодовой цепи». Успешный опыт по повышению производительности труда продолжит тиражироваться на других участках, теперь на стадии приемки куриного эмбриона.

— Установка новой линии позволит повысить производительность на 15 процентов, в том числе и благодаря отказу от ручного труда, — поделился планами начальник цеха производства вакцин Алексей Куликов. Он отметил, что на производстве создана была инициативная группа, которая генерирует предложения по повышению производительности труда для формирования культуры непрерывных улучшений. Они обсуждаются вместе с руководством, лучшие из них применяются в рабочем процессе.

Биофармацевтическая компания «ФОРТ» (входит в холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех) является крупнейшим в России производителем вакцин для профилактики гриппа, а также с прошлого года поставляет свою продукцию на зарубежные рынки.

© rv-ryazan.ru

© rv-ryazan.ru

© rv-ryazan.ru