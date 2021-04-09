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Авиация

Очередной новый самолет Ил-96-300 совершил первый полет

 © sun9-12.userapi.com

9 апреля состоялся первый полет очередного серийного самолета Ил-96-300, построенного на Воронежском авиационном заводе — ВАСО (входит в Дивизион транспортной авиации ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех). Самолет проходит цикл заводских испытаний для последующей передачи заказчику.

Самолет пилотировал экипаж под руководством командира летчика-испытателя 1-го класса ПАО «ВАСО», кавалера ордена Мужества Александра Молокостова и летчика-испытателя 1-го класса ПАО «Ил» Дмитрия Комарова.

В ходе полета на высотах от 5000 до 9000 метров выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности всех его систем и силовой установки. Во время снижения проводилась проверка радиотехнических средств захода на посадку. Продолжительность полета составила около двух часов. По словам командира экипажа, полетное задание полностью выполнено.

Новое воздушное судно оснащено самыми современными системами и оборудованием, которые соответствуют европейским и международным стандартам. В частности, на самолете установлен модернизированный пилотажно-навигационный комплекс. На самолете применена новая технология окраски, которая обеспечивает дополнительную защиту планера.

 © www.uacrussia.ru

«Программа Ил-96 традиционно обеспечивает основную загрузку завода. Около 70 процентов работников предприятия заняты именно на этом проекте. ВАСО обладает уникальными компетенциями производства пассажирских широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров. У нас накоплен колоссальный опыт производства таких машин. Сегодня мы стабильно обеспечены заказами по программе Ил-96», — рассказал управляющий директор ВАСО Фарит Шарафеев.

https://vk.com/...3538639_1819865

Источник: https://www.uacrussia.ru/ru/press-c...sovershil-pervyy-ispytatelnyy-polet

Воронежская область, Ростех, ОАК, ВАСО, Ил-96-300
  • Нет аватара Александр У.
    09.04.2113:33:14

    Сделали б какие-нибудь дотации или преференции на этот самолёт для авиакомпаний, Глядишь и делали б их по десятку в год.Например, есть дотации на авиа перелёты для Дальнего Востока, привязали б эти дотации к эксплуатации только к самолётам выпущенных в России … Ещё как-нибудь можно простимулировать спрос на такие Российские самолёты… чтоб не стояли на приколе а, как-то летали.

    #1229902
    • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
      09.04.2114:00:48

      Этих машин в эксплуатации авиакомпаний, за исключением СЛО «Россия», попросту нет. Нет инфраструктуры для них, обучать, наверное, особо не на чем. Плюс в 90-е годы были вопросы с экономичностью движков, хотя они могли быть и совершенно надуманными…

      У нас в стране 70-80% авиапарка авиаперевозчиков — импортные БУ Боинги и Аирбасы, всё заточено под них, в том числе, обучение пилотов… Проблема намного глубже, чем кажется на самом деле, и решать её надо системно ещё вчера… Отчасти Суперджеты и МС-21 должны изменить расклад сил, плюс Ил-114 должен помочь, но как на самом деле всё сложится, неясно пока. Всё зависит от того, кто будет лоббировать интересы российских производителей самолётов и кто будет первым якорным заказчиком, чтобы самолёты получили хорошую серийность и, соответственно, приемлемую цену. Тогда их будут покупать наши и не только наши авиакомпании.

      #1229905
    • Нет аватара g1v2
      09.04.2114:03:09

      Дотации тут не спасут. Этот самолет авиакомпании брать не будут.Он хорош там, где не надо билеты на него продавать. В МО, других госструктурах, специальном летном отряде. Коммерческие авиакомпании его эксплуатировать не будут.     Плюс те компании, кто летает на дальние расстояния, уже закупились дальнемагистральными Airbus A330neo, а350 или Боингами 777 или 787. Тч совместный самолет с китайцами CR929 — это самый оптимальный вариант.    

      #1229906
      • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
        09.04.2114:44:45

        А вот насчёт CR929 бабушка надвое сказала… Если честно, я не очень понимаю, что Россия надеется получить от Китая в этом взаимодействии. Коту понятно, что китайцам позарез нужны наши технологии постройки широкофюзеляжника. Если брать отдельные страны, то эти компетенции есть лишь у нас и у США на данный момент. Аирбас создает скопом половина Европы. Ясное дело, что Китаю там ничего не светит. Но на что мы рассчитываем? Как в том фильме: этот нехороший человек подставит нас при первой же возможности. Так всегда было и так будет, китайцы даже этого не скрывают, для них такое поведение — норма. Или мы хотим им свои технологии подарить за здорово живешь?..

        #1229910
        • Нет аватара g1v2
          09.04.2114:58:00

          От китайцев нам надо самое главное — доступ на рынок. Плюс разделить стоимость оплаты разработки нового дальнемагистрального самолета. Наш рынок таких самолетов — штук 100-120. Плюс как я уже написал, большинство авиакомпаний уже закупились дальнемагистральными боингами и арбузами. Наш рынок тупо не окупит разработку такого самолета. То есть пришлось бы разрабатывать заранее зная, что проект будет крайне убыточным. Тут же китайцы берут на себя часть расходов и эти самолеты получат доступ на огромный китайский рынок, который сожрет все в любых кол-вах.Боинг не зря так боится потерять рынок КНР. Плюс изначально самолет будет с большим кол-вом иностранных комплектующих, которые китайцам продадут, а нам могут и нет. Ну, а потом постепенно будем для себя импортозамещать отдельные комплектующие. Движок еще хз когда будет, например. А самолет к этому времени уже будет летать.

          #1229913
          • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
            09.04.2115:37:56

            Да не пустят нас на китайский рынок. Они делают машину, для того чтобы им самим на свой рынок её продвигать, миру и нам впаривать. Это раз. На Китай тоже санкции наложены и еще будут наложены, если они начнут такую технику производить, никто им комплектующие не продаст за здорово живёшь. Это два.

            На самом деле, проект Ил-96 вполне себе нормальный, а с новыми движками будет вообще огонь. Когда-то его раскритиковали на западе лишь по одной причине: увидели явного конкурента своим машинам, западным. Дуополию Боинг-Аирбас никто не отменял, а правила, по которым они свои интересы в мире лоббируют, вообще никакой критики не выдерживают. Любыми способами — от подкупа до запугивания.

            Тут дело в другом: Китаю захотелось дальнемагистрал свой иметь, а технологий взять не у кого. Нам он и не нужен особенно — справятся другие машины, как справляются во всём мире. Денег у нас нет на его проектирование? А он вообще нам требуется, если честно?

            Да и к тому же есть собственные проекты более перспективные — тот же Фрегат Экоджет, например. Но мы почему-то заинтересованы именно в сотрудничестве с потенциальным противником, в котором временно пытаемся увидеть даже союзника.

            Мир во главе с США — это мир по законам США, а мир по Китаю — это одни китайцы в мире. И больше никого. каждый конфликт локальный с ними это показывает, а мы снова пытаемся напялить розовые очки…

            Отредактировано: Дмитрий Шапкин~15:43 09.04.21
            #1229919
          • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
            09.04.2115:46:37

            Китай на определённом этапе, когда поймёт, что получил, что нужно, просто выйдет из соглашения, и будет клепать самолёты сам. Для этой цели им нужны были Су-35С, а также С-400 и другие наши системы вооружений. Они просто делают свои нелицензионные копии и чхать хотели на протесты всего мира.

            #1229922
      • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
        09.04.2114:45:59

        Понимаю, что речь не о нем, но тем не менее… И, кстати, если начнут производить эту машину, будут делать фюзеляжи именно на ВАСО, поскольку больше пассажирских широкофюзеляжников больше нигде у нас не выпускали, насколько я знаю.

        #1229911
  • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
    09.04.2113:52:36

    Интересная новость… Вроде по планам в этом году на ВАСО должны были доделать Ил-96-400М, но внезапно полетела другая модификация — http://www.ato....-pervomu-poletu

    Отредактировано: Дмитрий Шапкин~13:52 09.04.21
    #1229903
  • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
    09.04.2113:54:45

    И ставить на Ил-96-400 должны были к 2025 году допиленный ПД-35 — https://ria.ru/...1557343238.html

    Отредактировано: Дмитрий Шапкин~13:54 09.04.21
    #1229904
  • Duo Power Duo Power
    09.04.2115:41:38

    Просто загружают народ на заводе работой, не то разбежится весь, и всё хана производству будущего совместного CR929 и утеря технологий производства широкофюзеляжников. Китайцам веры мало, могут разобрать самолет и скопировать в случае ухудшения двухсторонних отношений.

    КБ «Сухого» не зря получило патент на Су-57 в Китайском патентном бюро (SIPO). Скорее всего они их и закупят, раз готов импортный вариант Су-57.

    Отредактировано: Duo Power~15:49 09.04.21
    #1229920
  • Yuriy Sobeshchakov
    09.04.2115:49:53

    «для последующей передачи заказчику», а заказчик-то кто?

    #1229924
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