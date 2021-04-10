В подмосковной Дубне запущена вторая очередь центра обработки данных Федеральной налоговой службы

© mosreg.ru

Решение о создании таких центров Правительство приняло в 2011 году. Для реализации масштабного и амбициозного проекта были выбраны города Дубна и Городец. В 2015 году там были запущены в эксплуатацию первые очереди центров обработки данных. На их базе создали целую линейку удобных электронных налоговых сервисов. В 2020 году завершилось строительство второй очереди. Запуск нового Центра обработки данных (ЦОД) — значимое событие для всей системы налоговых органов. Подарок к 30-летнему юбилею налоговой службы. Открытие центра позволило создать 150 новых рабочих мест.

ЦОДы — не просто важная составляющая работы налоговой системы. Это её основа. ФНС каждый день работает с огромным массивом информации о деятельности всех налогоплательщиков. Нужно, чтобы процесс был чётким и отлаженным, без сбоев. От этого зависит и качество работы налоговой системы, и удобство граждан, которые получают государственные услуги.

За последние два года число запросов данных, которыми располагает ФНС, выросло в десять раз. Они поставляются через сайт, блокчейн, личные кабинеты налогоплательщиков, прямые интеграции, Open API, сотню сервисов системы электронного межведомственного взаимодействия и в Национальную систему управления данными. Сейчас служба работает над централизацией этих потоков в единую систему формирования поставляемых данных. Это позволит навести порядок в их источниках, выстроить механизмы загрузки в платформу поставки, обеспечить хранение и доступ к ним, а также реализовать саму поставку.

Применение технологий больших данных вывело налоговое администрирование на совершенно иной уровень, сделало его прозрачным и понятным.

© mosreg.ru

© mosreg.ru

© storage.myseldon.com

https://www.nal...s_fts/10206009/

https://mosreg....la-mishustina-1

https://www.gaz..._15260215.shtml

https://news.my...index/241056506