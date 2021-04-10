Полицейские и Росгвардия регионов РФ получили новые служебные автомобили. Обзор
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В марте и начале апреля 2021 года полицейским в регионах РФ были переданы новые служебные автомобили.
8 апреля 2021 года подразделения полиции Тамбовской области поступила третья партия из 46 автомобилей марки «Лада», «Нива», «УАЗ» и «ГАЗель».
В 2020 году тамбовская полиция получила 310 новых автомобилей.
10 апреля брянским сотрудникам Росгвардии Брянской области были вручены ключи от 12 новых служебных автомобилей российского производства.
В 2020 г. Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Брянской области получило больше 30 новых транспортных средств.
01.04.2021г. парк автомобилей УМВД России по ЕАО пополнили 30 новых служебных машин российского производства, а именно Лада Веста, Лада Гросс, Нива, «УАЗ Патриот».
27 марта 2021 г. сотрудникам Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Пензенской области были переданы новые служебные автомобили «Лада Гранта».
26 марта 2021 года сотрудники Управления Росгвардии по Нижегородской области получили 20 новых служебных автомобилей отечественного производства.
18 марта 2021 года сотрудникам Госавтоинспекции Марий Эл вручили ключи от 9 автомобилей Skoda и 10 автомобилейУАЗ «Патриот».
В 2019-2020 г. г. автопарк Госавтоинспекции поступило 57 новых автомобилей, что позволило обновить половину автопарка ведомства.
16 марта 2021 года подразделениям вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Оренбургской области были переданы новые служебные автомобили «Лада-Гранта».
26 февраля 2021 г. подразделения Госавтоинспекции Архангельской области пополнились одиннадцатью новыми патрульными автомобилями на базе «Шкода Октавия».
25 февраля 2021 года автопарк МО МВД России «Алапаевский» (ГУ МВД РФ по Свердловской области) пополнили 6 новых служебных автомобилей отечественного производства
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