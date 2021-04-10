Полицейские и Росгвардия регионов РФ получили новые служебные автомобили. Обзор

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В марте и начале апреля 2021 года полицейским в регионах РФ были переданы новые служебные автомобили.

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8 апреля 2021 года подразделения полиции Тамбовской области поступила третья партия из 46 автомобилей марки «Лада», «Нива», «УАЗ» и «ГАЗель».

В 2020 году тамбовская полиция получила 310 новых автомобилей.

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10 апреля брянским сотрудникам Росгвардии Брянской области были вручены ключи от 12 новых служебных автомобилей российского производства.

В 2020 г. Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Брянской области получило больше 30 новых транспортных средств.

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01.04.2021г. парк автомобилей УМВД России по ЕАО пополнили 30 новых служебных машин российского производства, а именно Лада Веста, Лада Гросс, Нива, «УАЗ Патриот».

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27 марта 2021 г. сотрудникам Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Пензенской области были переданы новые служебные автомобили «Лада Гранта».

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26 марта 2021 года сотрудники Управления Росгвардии по Нижегородской области получили 20 новых служебных автомобилей отечественного производства.

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18 марта 2021 года сотрудникам Госавтоинспекции Марий Эл вручили ключи от 9 автомобилей Skoda и 10 автомобилейУАЗ «Патриот».

В 2019-2020 г. г. автопарк Госавтоинспекции поступило 57 новых автомобилей, что позволило обновить половину автопарка ведомства.

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16 марта 2021 года подразделениям вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Оренбургской области были переданы новые служебные автомобили «Лада-Гранта».

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26 февраля 2021 г. подразделения Госавтоинспекции Архангельской области пополнились одиннадцатью новыми патрульными автомобилями на базе «Шкода Октавия».

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25 февраля 2021 года автопарк МО МВД России «Алапаевский» (ГУ МВД РФ по Свердловской области) пополнили 6 новых служебных автомобилей отечественного производства

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