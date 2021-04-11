«Уралмашзавод» поставил два новых мостовых крана на строящуюся верфь ССК «Звезда» в Приморье

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На ССК «Звезда» — первой российской верфи крупнотоннажного судостроения — успешно завершились приемочные испытания двух тяжелых мостовых кранов грузоподъемностью 320 т производства Уралмашзавода (УЗТМ, входит в Группу УЗТМ-КАРТЭКС).

Комиссия, в которую вошли представители заказчика, УЗТМ, сертификационной организации и Ростехнадзора, завершила приемку оборудования 18 августа, проведя полный комплекс испытаний. По итогам работы замечаний к поставленным и смонтированным кранам у нее не возникло.

По словам директора Сервисного центра ООО «УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Евгения Прохорова, краны, изготовленные для «Звезды», — уникальный проект, в нем реализованы инновационные решения на всех этапах: проектирования, производства, монтажа, который осуществлялся специалистами сервисного подразделения группы.

Он отметил, что обе машины изготовлены с учетом специфики судостроительного комплекса: кроме подъема и перемещения грузов до 320 т, они способны кантовать крупные секции (до 280 т) на весу, что важно при сварке крупногабаритных конструкций. Также были разработаны уникальные пролетные балки и траверса г/п 260 т с перемещаемыми подвесками г/п 63 т.

«Впервые мы провели контрольную сборку оборудования на арендованной промплощадке в Приморском крае, чтобы заранее, до монтажа, проверить работу основных узлов, так как краны для «Звезды» по ряду характеристик коренным образом отличаются от традиционно выпускаемого на УЗТМ оборудования такого типа», — говорит Евгений Прохоров.

«Мы благодарны руководителям ССК «Звезда» за то, что они верят в компетенции российских производителей, за помощь, которую мы получали от специалистов комплекса на каждой стадии производства, и это позволило нам найти оптимальные решения при проектировании и изготовлении оборудования. Все это дает возможность сохранить промышленный потенциал страны», — отметил генеральный директор Группы УЗТМ-КАРТЭКС Ян Центер.