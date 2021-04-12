В Москве запустили модернизированные трамваи «Витязь-М» нового поколения

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12 апреля на трамвайном кольце на Ленинградском проспекте рядом с метро «Сокол» состоялась презентация четырех модернизированных трамваев 71-931М «Витязь-Москва» производства «ПК Транспортные системы», которые впервые появились на северо-западе города.

Трамваи новой модификации будут поставляться в этом и следующем году — всего порядка 114 трамваев «Витязь». Обновление столичного трамвайного парка будет полностью завершено к 2024 году. Сегодня в трамвайном парке Москвы насчитывается 390 трамваев «Витязь-Москва».

Новая техника будет работать на маршрутах № 10 (от Таллинской улицы через метро «Строгино» до метро «Щукинская»), № 21(от Таллинской улицы через улицу Кулакова до метро «Щукинская») и № 28 (от проспекта Маршала Жукова до метро «Щукинская»).

"Это первые трамваи «Витязь-Москва», которые появились на северо-западе столицы. Это новая поставка. В модернизированной модели улучшили экстерьер и интерьер, проходы в салоне стали шире, увеличили количество сидячих мест до 70, в отличие от старой версии, где их было 60. В ближайшие годы мы обновим весь трамвайный парк города, и везде, включая северо-запад Москвы, будут ходить только современные низкопольные трамваи", — комментирует начальник управления развития Московского метрополитена департамента транспорта Москвы Владимир Титов.

«Москва задала уникальный тренд не только по интенсивности обновления подвижного состава городского общественного транспорта, но и по его качеству, — комментирует коммерческий директор „ПК Транспортные системы“ Андрей Юхненко. — Теперь наши современные трамваи „Витязь-Москва“ появились на новых маршрутах, а значит, еще больше жителей столицы сможет пользоваться качественными транспортными услугами.

Эффективная обратная связь от пассажиров помогает нам постоянно совершенствовать нашу технику. Так и в этот раз мы постарались сделать ее еще лучше».Поставленные в 2021 году трамваи имеют ряд отличий от прежних версий. В частности, 65% пассажирских сидений установлены по ходу движения. При этом все они — консольного типа. За счет установки узкого редуктора проходы в салоне стали шире на 5%.

Информировать население теперь будут еще качественнее — светодиодные информационные экраны стали больше по размеру и с увеличенным разрешением. Уровень комфорта повысили за счет увеличения мощности работы кондиционера, параллельно снизив уровень его шума. Входные зоны теперь с подогревом — специальные тепловые пушки не позволяют холодному воздуху проникнуть в салон. А многократное открытие\закрытие дверей теперь исключают установленные в них специальные фотодатчики, определяющие наличие пассажиров в проеме.

И еще о дверях — теперь они из единого стекла и стали подсвечиваться зеленым при открытии и красным при закрытии. Кроме этого, контурную подсветку получил весь кузов, а еще — логотип «Мосгортранса». Обновили и переднее табло с указанием номера маршрута.

В трамвай интегрировали дополнительную аппарель для колясок, для любителей велопрогулок — кронштейн для перевозки велосипеда. Для удобства маломобильных граждан появилась зона с отдельным переговорным устройством для связи с машинистом. А для слабовидящих пассажиров — система «говорящий город».

В рамках повышения безопасности пассажиров в трамвай установили систему распознавания лиц, улучшили систему пожаротушения, в обустройстве интерьера использовали негорючие и не поддерживающие горение изоляционные материалы и кабельную проводку. Кроме этого, в кабине водителя появилась кнопка аварийного опускания токоприемника при зацепах.

Модернизировали и эксплуатационные характеристики нового трамвая: теперь он станет энергоэффективнее. Интеграция системы ионисторов (суперконденсаторов) позволит уменьшить затраты потребляемой электроэнергии на электротягу, а также обеспечить плавный ход.

«ПК Транспортные системы» поставила модернизированные трамваи «Витязь-Москва» в рамках контракта на производство 114 трамваев для Москвы. С 1 января 2021 года по 30 июня 2022 года компания передаст заказчику 74 трехсекционных трамвая 71-931М «Витязь-Москва» и 40 односекционных моделей 71-911ЕМ «Львенок», которые уже успешно эксплуатируются в Улан-Удэ, Перми, Ульяновске и Ижевске.

Сегодня в трамвайном парке Москвы насчитывается 390 трамваев «Витязь-Москва». В декабре 2020 года ПК ТС на месяц раньше установленного срока завершила поставку 90 единиц техники в рамках дополнительного соглашения. Осенью 2019 года компания полностью выполнила контракт на поставку 300 трамвайных вагонов 71-931М «Витязь-М» за 2 года 6 месяцев и 6 дней, что зафиксировано в Книге рекордов России и Европы как самое большое количество трехсекционных трамваев, поставленных по одному контракту в один город.