ОДК изготовила основные узлы газогенератора перспективного авиадвигателя ПД-8

© rostec.ru

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех завершила изготовление основных узлов и систем опытных газогенераторов нового перспективного двигателя ПД-8: компрессора высокого давления, камеры сгорания, турбины высокого давления. Следующим этапом работ станет сборка газогенератора.

В ходе опытно-конструкторских работ по ПД-8 выполнена технологическая подготовка производства и освоено изготовление всей номенклатуры деталей и сборочных единиц газогенератора, в том числе таких высокотехнологичных, как моноколеса первой и второй ступеней компрессора высокого давления, блок дисков третьей-пятой ступеней компрессора высокого давления, диск турбины высокого давления.

© uecrus.com

«В производстве деталей и узлов газогенератора перспективного двигателя применяются прогрессивные технологические процессы и современное оборудование, включая формообразование основных деталей двигателя аддитивным способом», — отметил заместитель генерального директора — генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин.

Изготовление опытных газогенераторов необходимо для определения характеристик основных узлов горячей части газотурбинного двигателя, оценки их совместной работы, а также для подтверждения работоспособности основных деталей.

Создание маршевой силовой установки ПД-8 для применения на самолетах SSJ-NEW идет в широкой кооперации предприятий ОДК с использованием положительного опыта создания двигателя ПД-14.

https://www.uec...ELEMENT_ID=3399