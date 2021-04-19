Трамваи «Витязь-Ленинград» приступили к перевозке пассажиров в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге на городские маршруты вышли новые трамваи производства «ПК Транспортные системы» (ПК ТС), поставленные в 2021 году. Среди них — два уникальных отечественных трамвая с алюминиевым кузовом «Витязь-Ленинград». 17 апреля 2020 года один из них вышел на маршрут № 60 — третий по популярности маршрут городского наземного транспорта.

«Еще год назад трамвай с алюминиевым кузовом был только в разработке, а сегодня он встречает своих первых пассажиров и можно смело сказать, что „Витязь-Ленинград“ отлично вписался в городской пейзаж Санкт-Петербурга, — заметил президент „ПК Транспортные системы“ Феликс Винокур. — Мы разработали уникальный для российского рынка продукт с богатым экспортным потенциалом. Для нас важно, что именно Санкт-Петербург, с его богатой историей трамваестроения, стал первым городом, где появились трамваи „Витязь-Ленинград“. Уверен, что жители города и эксплуатирующая организация смогут оценить преимущества нового трамвая и его алюминиевого кузова».

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Важный мотив, который заложен в название нового трамвая «Витязь-Ленинград» — это беспримерный подвиг транспортников блокадного Ленинграда, которые 15 апреля 1942 года вернули на улицы осажденного города пассажирский трамвай. Также название трамвая отсылает нас к славным традициям трамваестроения Северной столицы. Кроме того, Санкт-Петербург долгое время был трамвайной столицей мира с самой масштабной системой трамвайного движения, что вошло в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Европы. Именно здесь жил и работал первый изобретатель трамвая Федор Пироцкий, в честь которого в сентябре 2020 года назван входящий в ПК ТС Невский завод электрического транспорта.

Всего в 2021 году «ПК Транспортные системы» передал СПб ГУП «Горэлектротранс» 13 трамваев, полностью завершив выполнение заключенного в ноябре 2020 года контракта. Это 11 двухсекционных трамваев модели 71-923 М «Богатырь М» и 2 трехсекционных трамвая 71-931АМ «Витязь-Ленинград».

Трамвайный кузов из алюминия произведён в Твери на Тверском механическом заводе электротранспорта, в который «ПК Транспортные системы» инвестировало около 2 млрд. рублей.

Трамвай 71-931 АМ «Витязь-Ленинград» с алюминиевым кузовом — это не имеющая аналогов на российском рынке разработка «ПК Транспортные системы». Инновационная модель выполнена на базе трехсекционного трамвая «Витязь М», хорошо знакомого жителям Санкт-Петербурга и Москвы, и является его усовершенствованной модификацией. Алюминиевые сплавы отличаются высокой стойкостью к коррозии, что позволяет почти вдвое увеличить срок его эксплуатации (более 30 лет) и уменьшить расходы на ремонт и обслуживание. По инициативе «ПК Транспортные системы» в трамваях установлена система пассивной безопасности — аварийная крэш-система собственной разработки, которая предназначена для уменьшения рисков травмирования пассажиров и иных участников дорожного движения, а также защиты основных частей конструкции вагона в случае аварийного столкновения. Установленные энергопоглощающие элементы кузова и гидродинамические краш-элементы на переднем и заднем бамперах трамвайного вагона будут поглощать кинетическую энергию. В России данная технология на кузовах трамваев еще не используется.

Для удобства пассажиров в трамвае установлены современные медиакомплексы с широкодиагональными экранами, трамвай оборудован усовершенствованной системой климат-контроля, USB-разъемами для подзарядки мобильных гаджетов, доступом к Wi-Fi нового типа, современными системами управления, видеонаблюдения, датчиками местоположения ГЛОНАСС/GPS. В трамвае имеются 70 мест для сидения, 2 накопительные площадки с местами для маломобильных граждан, а также места для крепления велосипеда. Общая пассажировместимость — до 185 человек.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге эксплуатируются 58 трамваев и 87 троллейбусов «Адмирал», произведенных компанией «ПК Транспортные системы»: 10 трамваев 71-931 «Витязь», 3 трамвая 71-923 «Богатырь» и 32 вагона модели 71-931М «Витязь М». Также в 2021 в Санкт-Петербург поставлено 11 трамваев модели 71-923М «Богатырь М» и 2 трамвая 71-931М «Витязь-Ленинград».

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