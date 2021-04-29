Репортаж с Курского электроаппаратного завода

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Как бы то ни было, несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку и санкции против России, наша страна всё равно остается частью мировой экономической системы. Наша экономика открыта, а значит, работает по тем же правилам, что и экономики других стран. А в мире давно правит бал принцип разделения труда. Это когда производство однотипной продукции концентрируется в небольшом количестве мест, а заводы, производящие конечную продукцию, превращаются, по сути, в сборочные производства.

И поэтому особенно интересно бывать на таких предприятиях, которые не пошли на поводу мировых тенденций и сумели сохранить полный цикл производства продукции. Один из примеров таких производителей — Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ).

История КЭАЗ началась в 1945 году с постановления Государственного комитета обороны от 6 ноября «Об организации в Курске завода по производству низковольтной аппаратуры». Под нужды будущего завода была выделена территория рядом со Знаменским храмовым комплексом в центре Курска. Производство было запущено в кратчайшие сроки — как часто бывало в то сложное, послевоенное время, станки уже работали и выпускали продукцию, когда вокруг них еще возводились стены цехов.

Корпуса КЭАЗ в центре Курска, где раньше располагались производственные цеха © КЭАЗ

В 2015 году началась новая эпоха в истории завода. На старой территории стало уже тесно. Производство требовало модернизации и оптимизации производственных процессов, старая площадка не позволяла этого сделать. Поэтому было принято решение о переезде с территории в историческом центре города на новую площадку. Для размещения была выбрана территория завода «Счетмаш», там организовали первый в регионе индустриальный парк «Союз», якорным резидентом которого и стал КЭАЗ. Была проведена серьезная реставрация территории и цехов, а старая площадка постепенно передаётся городу и до сих пор существующему там мужскому монастырю. Территория завода участвует в проекте реновации центральной части Курска.

КЭАЗ является производителем электротехнического оборудования полного цикла: от разработки идеи продукта до сборки, упаковки оборудования и постпродажного обслуживания. К тому же 95% комплектующих производится на мощностях завода. Парк оборудования впечатляет, это тысячи единиц и сотни видов, от проверенных временем уникальных станков советских времен, до новейших обрабатывающих центров. КЭАЗ сегодня это более 1500 сотрудников, более 60 тыс. квадратных метров задействованных производственных площадей.

Когда я ехал на завод, я, конечно, знал, что КЭАЗ производит современные автоматические выключатели, УЗО как бытового, так и промышленного назначения. Но я представить себе не мог, что в ассортименте завода аж 28 тысяч изделий — начиная от простейших кулачковых переключателей, и заканчивая компонентами для автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП).

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Основное направление производства КЭАЗ — электротехническая аппаратура для промышленности. Продукция завода используется в нефтегазовых проектах, в РЖД, в электроэнергетике, включая АЭС, в метрополитене, в судостроении, в жилищном строительстве и в других секторах промышленности страны. Большинство стадионов, построенных к Чемпионату Мира-2018, оснащены электрооборудованием КЭАЗ. Российская армия тоже использует продукцию завода на своих объектах. Впрочем, и для бытового применения КЭАЗ выпускает весь спектр продукции на DIN-рейку ничем не хуже именитых брендов.

Модульное оборудование на DIN-рейку серии KEAZ Optima © Роман Ковригин/Сделано у нас

Ассортимент и правда поражает: от простых электромеханических устройств до электронных, модульные или в литом корпусе, с регулировками или без… я даже не представлял, что в этой области возможно такое разнообразие.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

И вершина электроаппаратостроения — воздушные выключатели, которые работают с токами до 6300А и выдерживают гигантские токи короткого замыкания — до 100кА. Такие аппараты устанавливаются на мощных подстанциях крупных объектов, например, металлургических заводов. Или, например, один такой аппарат может защищать целый жилой квартал.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

И все это разработано здесь же в Курске инженерами КЭАЗ.

Вообще, объемы производства КЭАЗ вообразить сложно, но только представьте: гальвано-штамповочное производство завода выпускает около полумиллиона деталей в день. А в год всё заготовительное производство выпускает порядка 140 миллионов деталей.

На сборке работают в основном женщины © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но тяжелые аппараты собирают мужчины © Роман Ковригин/Сделано у нас

На заводе есть своё ремонтно-инструментальное производство, где производят различную оснастку для оборудования, в основном это формы для штампов и литьевых автоматов. Таким образом, КЭАЗ даже оснастку производит самостоятельно. Причем не только для себя, но и для сторонних заказчиков.

На заводе работают и новейшие обрабатывающие центры © Роман Ковригин/Сделано у нас

... и станки еще советских времен. Кстати, даже советское оборудование выглядит так, будто произведено вчера, так как проходит регулярное обслуживание и ремонт © Роман Ковригин/Сделано у нас

Различных пресс-форм используется сотни видов, и при таких объемах производства они довольно быстро вырабатывают свой ресурс.

Стеллажи с пресс-формами © Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Один из литьевых автоматов для производства корпусов © Роман Ковригин/Сделано у нас

Конечно, КЭАЗ тщательно следит за качеством своей продукции, поэтому здесь создана очень серьезная испытательная база. Часть испытательного центра расположена здесь же на территории. Но для некоторых испытаний нужны сверхвысокие токи, поэтому у КЭАЗ есть вторая испытательная площадка, на которой можно воздействовать на автоматы токами до 85 000 ампер.

Один из испытательных стендов. Но различного оборудования для испытаний здесь десятки единиц © Роман Ковригин/Сделано у нас

Завод постоянно модернизируется. Недавно было запущено современное гальваническое производство, оснащенное новым, кстати, российским оборудованием.

Гальваническое производство © Роман Ковригин/Сделано у нас

Старые станки постепенно заменяются на современные. Впрочем, без фанатизма, как здесь говорят — если станок выполняет свои функции, то зачем его менять? Меняют тогда, когда этого требуют задачи. За 7 лет в НИОКР и модернизацию производственной инфраструктуры было вложено около миллиарда рублей.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Лазерный раскройный комплекс. Производство ВНИТЭП г. Дубна © Роман Ковригин/Сделано у нас

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Казалось бы, такая мощная производственная база, высочайший уровень разработчиков, широкая и самая современная линейка на уровне любого именитого производителя — что еще надо, чтобы занять хотя бы свой внутренний рынок? Но не всё так просто. В России по-прежнему очень сильны стереотипы, многие проектировщики даже не смотрят в сторону отечественных производителей, заранее полагая, что они ничего современного предложить не могут. А если что-то и предлагают, то не зря же в сети тщательно культивируется миф о том, что любое российское производство, это лишь приклеивание этикеток к китайскому ширпотребу, или, в лучшем случае просто сборка из китайских деталей. Я и про КЭАЗ такое слышал.

Но теперь-то вы точно знаете, что КЭАЗ это мощный и современный завод полного цикла, производящий самую современную продукцию мирового уровня.