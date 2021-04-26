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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») поставила под напряжение воздушную линию между подстанциями 500 кВ «Дальневосточная» и 220 кВ «Спасск», завершив возведение транзита 220 кВ «Лесозаводск — Спасск — Дальневосточная» общей протяженностью 250 км. Стоимость работ — более 8,3 млрд рублей. Проект повысил надежность Приморской энергосистемы, обеспечил условия для дальнейшего развития южных районов края, увеличения пропускной способности Транссибирской магистрали. Кроме того, оптимизирована схема электроснабжения нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО).

Строительство ЛЭП входит в состав одного из национальных проектов — Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Протяженность построенной линии — 212 км. Кроме того, частью транзита после реконструкции стали 40 км действующей ЛЭП, по которой запитана нефтеперекачивающая станция № 40 ВСТО.

На финальном этапе от села Орехово, где расположена подстанция 500 кВ «Дальневосточная», до Спасска возвели новый участок ЛЭП протяженностью 44 км. Также прошла реконструкцию линия до НПС-40, которая стала частью транзита. Обустроены шесть переходов с магистральными газо- и нефтепроводами. На смежных подстанциях модернизированы комплексы релейной защиты и автоматизированные системы управления.

В 2020 году в рамках первого и второго этапов проекта «Россети ФСК ЕЭС» поставила под напряжение линию 220 кВ «Лесозаводск — Спасск» протяженностью 167,7 км. Одним из самых сложных мероприятий стало возведение 1,5-километрового спецперехода через реку Уссури с высотой переходных опор 67 м.

Для подключения нового транзита на подстанциях «Спасск» и «Лесозаводск» расширены открытые распределительные устройства 220 кВ. Для непрерывного плавного поддержания напряжения в сети в заданных пределах и снижения потерь активной мощности на подстанции 220 кВ «Спасск» введен в работу управляемый шунтирующий реактор и комплекты батарей статической компенсации общей мощностью 167 Мвар.