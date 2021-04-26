На судоверфь «Звезда» поставлена партия мультивиллеров

Судостроительный комплекс «Звезда» получил партию уникального транспортного оборудования для обеспечения работы крупнейшего в России сухого дока и площадок второй очереди строительства судоверфи. Четыре планшетных транспортера — мультивиллера имеют диапазон грузоподъёмности от 150 до 650 тонн.

Мультивиллер представляет собой многоосную колесную платформу, с двух сторон оснащенную водительскими кабинами и имеющую возможность дистанционного управления. Каждая ось мультивиллера может поворачиваться на 180 градусов, что позволяет перевозить многосоттонные крупногабаритные грузы с высокой маневренностью.

Главная задача данной техники — перевозка секций и блоков судов: из цехов — в окрасочные камеры, из камер — на открытый тяжёлый достроечный стапель. При этом два мультивиллера могут состыковываться для синхронной работы, совместно транспортируя груз массой до 1300 тонн под управлением одного водителя — в обеспечение применяемой на верфи передовой технологии крупноблочного судостроения.

Ранее на судоверфь была поставлена система самоприводных модульных транспортёров на колёсном ходу грузоподъемностью 3300 тонн. Это оборудование также предназначено для перемещения между цехами и площадками ССК крупногабаритных секций и блоков судов в процессе их строительства.

При создании судоверфи «Звезда» внедряются передовые технические решения и самое современное оборудование. Крупнейшие в стране открытый тяжелый достроечный стапель и сухой док оснащены уникальным крановым оборудованием, в том числе двумя козловыми кранами типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн каждый. Транспортно-передаточный док «Вымпел» — также один из крупнейших в России, он позволяет спускать на воду суда длиной до 300 метров и шириной до 51 метра, а также объекты морской техники спусковым весом до 40 тыс. тонн. Кроме того, верфь отличают высокая степень автоматизации производства, высокоточные методы разметки, сварки и резки металла, включая лазерные, технологии проверочных работ на основе бесконтактных измерений и 3D-моделирования, современные технологии процессов управления и планирования производства на всех этапах — от разработки документации до сдачи судна.