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Новые и модернизированные предприятия агропрома

ГК «Горкунов» открыла крупный тепличный комплекс в Новосибирске

 © nso.ru

ГК «Горкунов» открыла в Новосибирской области современный тепличный комплекс «Обской» для выращивания салата и огурцов. Мощности нового предприятия позволят обеспечить продукцией Сибирский федеральный округ и Дальний Восток.

В этот день минсельхоз подписал с компанией и аграрным вузом соглашение о сотрудничестве.

Учредитель ГК «Горкунов» Борис Горкунов отметил высокий уровень автоматизации производства, а также качество продукции. Он заявил, что себестоимость продукции в два раза ниже, чем у конкурентов.

Площадь комбината «Обской» составляет 6 га. На площади 4 га выращивают огурцы, на 2 га — салат. Производительность комбината составляет до 6,952 тысячи тонн овощей в год. Запуск в строй тепличного производства позволит создать 145 новых рабочих мест. Проект реализован с применением мер государственной поддержки.

 © nso.ru

 © nso.ru

 © nso.ru

https://www.nso.ru/news/46632

Источник: https://atas.info/news/society/29-0...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Новосибирск, тепличный комплекс
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