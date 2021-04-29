ГК «Горкунов» открыла крупный тепличный комплекс в Новосибирске
ГК «Горкунов» открыла в Новосибирской области современный тепличный комплекс «Обской» для выращивания салата и огурцов. Мощности нового предприятия позволят обеспечить продукцией Сибирский федеральный округ и Дальний Восток.
В этот день минсельхоз подписал с компанией и аграрным вузом соглашение о сотрудничестве.
Учредитель ГК «Горкунов» Борис Горкунов отметил высокий уровень автоматизации производства, а также качество продукции. Он заявил, что себестоимость продукции в два раза ниже, чем у конкурентов.
Площадь комбината «Обской» составляет 6 га. На площади 4 га выращивают огурцы, на 2 га — салат. Производительность комбината составляет до 6,952 тысячи тонн овощей в год. Запуск в строй тепличного производства позволит создать 145 новых рабочих мест. Проект реализован с применением мер государственной поддержки.
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