Ход строительства горно-металлургического комбината «Удокан» в Забайкалье

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Месторасположение :Север Забайкальского края (Каларский район).

Ресурсы мирового класса: 3-е в мире неразработанное месторождение меди. Ресурсы (JORC) — 26,7 млн тонн меди. Запасы по российской классификации — 20,1 млн тонн меди, ресурсный потенциал — 27,3 млн тонн меди.

Параметры:

Годовая производительность 1-й очереди горно-металлургического комбината «Удокан» — 12 миллионов тонн руды в год. Ввод в эксплуатацию — 2022 год.

Продукция ГМК «Удокан»: катодная медь и сульфидный концентрат.

Социально-экономический эффект:

1-я очередь реализации проекта: более 2 тыс. созданных рабочих мест без учета смежных отраслей; более 750 млрд руб. налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

Последующее расширение — до 48 миллионов тонн руды в год.

Для переработки руд Удоканского месторождения принята флотационно-гидрометаллургическая технологическая схема.

Производство конечной продукции 1-й очереди комбината — 125 тысяч тонн в год.

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В корпусе крупного дробления, с которого начинается технологическая цепочка переработки, приступили к монтажу компонентов гирационной дробилки. Оборудование отличается самым высоким среди аналогов уровнем производительности и способно переработать до 4 тыс. тонн медной руды в час.

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С момента старта промышленной добычи на месторождении руду к корпусу крупного дробления будут транспортировать 130-тонными автосамосвалами.После первичного дробления ее будут направлять на склад и далее на обогатительную фабрику с помощью двух магистральных конвейеров общей протяженностью 2,8 км.

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На площадке строительства участка сгущения и декантации

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На днях установили две собранные в корпусе измельчения флотомашины на бетонные основания. Всего в цехе будут эксплуатировать 28 таких камер.Это оборудование — сердце обогатительной фабрики. Именно флотация обеспечит первичное извлечение меди из измельчённой удоканской руды

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На площадке строительства горно-металлургического комбината «Удокан» в здании отделения измельчения завершен монтаж корпуса шестой мельницы

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Начался монтаж технологического оборудования на участке сгущения и декантации. Здесь полученный коллективный концентрат, прошедший сернокислотное атмосферное выщелачивание, будет подвергнут сгущению в сгустителях.

Их работа основана на принципе осаждения твердых веществ под действием реагентов и силы тяжести. Твердый осадок после прохождения процессов отмывки в цикле противоточной декантации направляется на сульфидную флотацию. Конечный сульфидный концентрат сгущается и фильтруется. В итоге получается товарный сульфидный медный концентрат с содержанием меди порядка 45%.

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На карьере Западный продолжаютсягорно-капитальные или как говорят настоящие геологи — «вскрышные» работы. Вот эти тяжёлые карьерные самосвалы до конца года вывезут с месторождения в общей сложности более 1 млн. тонн. руды, не считая скальные породы.

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Одновременно начали строительство подъездной дороги ко второму участку. Здесь также начнут готовить карьер: оборудовать подъездные дороги, траншеи, уступы, площадки для складирования руды.

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https://www.bgk-udokan.ru/press-center/press-releases/