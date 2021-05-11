В ОАО «ММК-МЕТИЗ» запущена линия гальванического оцинкования мелкого крепежа

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В ОАО «ММК-МЕТИЗ» на производстве крепежа запущена полностью автоматизированная линия гальванического цинкования для оцинкования мелкого крепежа диаметром до 6 до 12 миллиметров. Производительность нового оборудования в два раза выше устаревшей линии, действовавшей в данном производстве.

Новое оборудование фирмы «Тесар-Экогаль» отечественного производства. На сегодняшний день новая линия — одна из самых современных в России. Полный цикл включает автоматическую загрузку крепежа, его обезжиривание, промывку, травление, оцинкование.

В числе первостепенных задач ОАО «ММК-МЕТИЗ» ставит для себя рост инвестиционной привлекательности, увеличение доли присутствия на рынке, повышение промышленной и экологической безопасности. Для реализации этих задач разработана инвестиционная программа на 2020-2025 годы. В ней, в частности, приоритет отдается приобретению высокотехнологичного оборудования для освоения инновационных видов продукции.

ММК-МЕТИЗ производит широчайший сортамент металлоизделий. Крепеж общего назначения — один из его видов: доля рынка предприятия по нему составляет 46%. Как отметил Александр Науменко, начальник производства крепежа ОАО «ММК-МЕТИЗ», запуск новой линии позволит не только укрепить эти позиции, но и усилить их.

Производительность данной линии составляет 250 тонн в месяц, и на предприятии уверены, что смогут достичь ее в короткие сроки.