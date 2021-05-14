Новый свинокомплекс мощностью 16 000 тонн запущен в Воронежской области

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Новый свинокомплекс «Колос» запущен «АгроЭко» в Калачеевском муниципальном районе Воронежской области. Комплекс рассчитан на содержание 4000 голов свиноматок, а его годовая производственная мощность составит 16 тысяч тонн свинины в живом весе. На площадке создано порядка 70 новых рабочих мест, штат практически укомплектован в основном, жителями окрестных сел, что особенно важно для развития района и повышения уровня жизни граждан.

Все площадки «Агроэко» — закрытого типа, имеют наивысший зоосанитарный статус: 4-й компартмент. Поголовью присвоен статус SPF, означающий высокий уровень здоровья животных. На СК «Колос» действует строгая система биобезопасности и многоуровневая проверка комбикорма, контролирующая отсутствие химических добавок.

Сотрудники допускаются к работе после принятия душа и полной смены одежды и обуви.

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© govvrn.ru

Новый комплекс также оборудован системами автоматического кормления и создания микроклимата. Благодаря датчикам программа реагирует на изменения температуры и влажности воздуха, чтобы автоматически корректировать их до оптимальных.

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