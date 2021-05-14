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Детские сады и школы

Новые детские сады открываются в регионах часть 7 (2021г.)

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ХМАО-Югра

г.Белоярский

В городе Белоярском открыли уникальный детский сад «Звездочка».Уникальность детского сада заключается в проекте, который отвечает современным требованиям федерального образовательного стандарта дошкольного образования. Здание на 220 мест построено с учетом использования энергосберегающих технологий и отвечает всем требованиям комплексной безопасности детей. Архитектурной особенностью и эксклюзивностью является возможность увеличения площади группового помещения за счет его трансформации.

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Все помещения детского сада оборудованы необходимыми автоматически управляемыми инженерными сетями

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В детском саду сформированы возрастные группы для детей от 2 месяцев до 7 лет. Для сохранения и укрепления здоровья детей предусмотрены спортивный зал, бассейн, инфракрасная сауна. На территории детского сада все малые архитектурные формы соединены специальными физкультурными дорожками для организации занятий спортом. Также здесь создано необычное образовательное пространство. Ребята будут заниматься по программе «Вдохновение» и с ранних лет учиться финансовой грамотности, информационным технологиям, развивать изобретательское и творческое воображение.

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https://vk.com/...l-79597166_9527

https://ugra-ne...vo_vsey_strane/

Иркутская область

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Два детских сада — в селах Буреть и Хохорск — открылись 30 апреля, в Боханском районе Иркутской области. Оба детских сада полностью отвечают современным требованиям комфорта и безопасности. Отопление зданий осуществляют технологичные котельные. Прилегающая территория благоустроена, установлены детские площадки.

https://orda-in...yatskom-okruge/

Республика Бурятия

В 140В 140 © tvcom-tv.ru

Детский сад на 280 мест открылся, 30 апреля в микрорайоне 140А в Улан-Удэ.

 © egov-buryatia.ru

Сад рассчитан на 280 мест и построен по типовому проекту. В современном садике есть музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты логопеда, психолога, пищеблок. Детский сад уже полностью закомплектован и функционирует с 15 марта. Всего семь групп от 3 до 7 лет и семь групп от 1,5 до 3 лет.

https://123ru.n...-ude/283551364/

https://egov-bu...l.php?ID=105738

https://www.bai...obrogor/373250/

 © k-obr.spb.ru

г.Санкт-Петербург

Детский сад № 19 Приморского района, открывшийся на Яхтенной улице, рассчитан на 265 мест для детей в возрасте от 2 до 7 лет.

 © k-obr.spb.ru

 © nevnov.ru

 © nevnov.ru

 © nevnov.ru

https://nevnov....a-na-yakhtennoi

http://k-obr.sp...ete/news/61183/

https://www.gov...overnor/213687/

 © vnovgorode.ru

Новгородская область

г. Великий Новгород

13 мая в Северном микрорайоне торжественно открыли долгожданный детский сад. Садик на улице Вересова с бассейном рассчитан на 190 мест. Его построили в рамках нацпроекта «Демография».

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 © vnovgorode.ru

 © vnovgorode.ru

 © vnovgorode.ru

https://vnovgor...ik.html#ajax-13

https://vk.com/...150799508_83455

https://novvedo...ducation/71477/

Источник: https://ugra-news.ru/article/v_yugr...alogov_kotoromu_net_vo_vsey_strane/

новый детсад , ХМАО-Югра, Иркутская область, Бурятия, Санкт-Петербург, Новгородская область, сельская жизнь
  • Александр Климов Александр Климов
    14.05.2122:37:51

    Запись исправлена, убрана политика, добавлены новые детсады, прошу проверять теги тех кто хотел опубликовать аналогичную информацию что б не допустить дубликатов. Сам тоже постараюсь не косячить. PS Сделано у нас продолжает держать планку качества. Что не может не радовать. Но все-таки нужно быть добрей.

    #1232206
    • Нет аватара Drug2020
      15.05.2112:41:07

      Повторю, поскольку та красивая новость будет удалена.

      Добрый день, вы меня извините, но ваши «обзоры» детских садов смотрятся плохо.

      Вот Великоросс и другие публикуют новости правелно — Одна новость — один пост.

      Было бы куда лучше видеть каждый день по новости о детском саде,

      чем видеть раз в 2 недели «обзор Номер …».

      Публикуйте каждый детский сад отдельно.

      Спасибо!

      #1232242
      • Александр Климов Александр Климов
        15.05.2113:25:16

        Интересное мнение! Мне лично не нравится идея 1 новость- 1 пост ( конкретно школ, детских садов, спортивных объектов)Видите какие мы все разные. Давайте дерзайте. Публикуйте новости как вам хочется. Я только этого и хочу что бы все посетители сайта помогали новостями. Только вот вопрос. Есть ли у Вас желание потратить 30-40 минут на просмотр новостей и дальнейшую публикацию на сайт? Если есть время вперед «покажите как надо» а я займусь другими делами. Если нет то увидимся в следующее воскресенье ( в пятницу ,субботу я обычно закидываю черновик)потом опубликую.Всегда стараюсь так делать, что б максимум информации выложить. Вперед все в ваших руках.   

        Отредактировано: Александр Климов~13:26 15.05.21
        #1232245
    • Human RS Human RS
      15.05.2115:49:06

      Сделано у нас продолжает держать планку качества. Что не может не радовать. Но все-таки нужно быть добрей.

      Вас возможно удивит, но например недавно глава проекта в одном разговоре высказался весьма однозначно, узнав что модераторы постоянно вынуждены доделывать или вообще переделывать чужие публикации. Это не дело, мы не должны делать за авторов их работу (хоть и вынужденно все равно это делаем).

      И кстати, в этот раз не могу не комплементарно высказаться о качестве фотографий в вашем обзоре. Впервые у вас качество иллюстрирования не вызывает печального вздоха и, что уж там греха таить, нелицеприятных слов в ваш адрес. Да и объем контента наконец приближается к тому, что действительно можно смело назвать обзором. Хорошая работа, продолжайте пожалуйста держать такую планку качества.

      Отредактировано: Human RS~15:55 15.05.21
      #1232266
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