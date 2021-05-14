Новые детские сады открываются в регионах часть 7 (2021г.)

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ХМАО-Югра

г.Белоярский

В городе Белоярском открыли уникальный детский сад «Звездочка».Уникальность детского сада заключается в проекте, который отвечает современным требованиям федерального образовательного стандарта дошкольного образования. Здание на 220 мест построено с учетом использования энергосберегающих технологий и отвечает всем требованиям комплексной безопасности детей. Архитектурной особенностью и эксклюзивностью является возможность увеличения площади группового помещения за счет его трансформации.

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Все помещения детского сада оборудованы необходимыми автоматически управляемыми инженерными сетями

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В детском саду сформированы возрастные группы для детей от 2 месяцев до 7 лет. Для сохранения и укрепления здоровья детей предусмотрены спортивный зал, бассейн, инфракрасная сауна. На территории детского сада все малые архитектурные формы соединены специальными физкультурными дорожками для организации занятий спортом. Также здесь создано необычное образовательное пространство. Ребята будут заниматься по программе «Вдохновение» и с ранних лет учиться финансовой грамотности, информационным технологиям, развивать изобретательское и творческое воображение.

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Иркутская область

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Два детских сада — в селах Буреть и Хохорск — открылись 30 апреля, в Боханском районе Иркутской области. Оба детских сада полностью отвечают современным требованиям комфорта и безопасности. Отопление зданий осуществляют технологичные котельные. Прилегающая территория благоустроена, установлены детские площадки.

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Республика Бурятия

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Детский сад на 280 мест открылся, 30 апреля в микрорайоне 140А в Улан-Удэ.

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Сад рассчитан на 280 мест и построен по типовому проекту. В современном садике есть музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты логопеда, психолога, пищеблок. Детский сад уже полностью закомплектован и функционирует с 15 марта. Всего семь групп от 3 до 7 лет и семь групп от 1,5 до 3 лет.

https://123ru.n...-ude/283551364/

https://egov-bu...l.php?ID=105738

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г.Санкт-Петербург

Детский сад № 19 Приморского района, открывшийся на Яхтенной улице, рассчитан на 265 мест для детей в возрасте от 2 до 7 лет.

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Новгородская область

г. Великий Новгород

13 мая в Северном микрорайоне торжественно открыли долгожданный детский сад. Садик на улице Вересова с бассейном рассчитан на 190 мест. Его построили в рамках нацпроекта «Демография».

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