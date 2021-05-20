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В Сахалинской области открылся центр углубленной диагностики для пожилых пациентов

 © sakhalin.gov.ru

В Тымовском открылся центр углубленной диагностики для пациентов 65+ Раньше такое обследование было доступно только в Южно-Сахалинске.

Подготовка к открытию центра велась с конца прошлого года. В помещениях провели капитальный ремонт, приобрели новое специализированное оборудование для проведения процедур и врачебных приемов, ультразвуковой, функциональной диагностики и компьютерной томографии.Ежедневно в центре планируется принимать до 50 человек. Кроме жителей поселка, здесь смогут обследоваться и жители близлежащих районов.

Благодаря принятым мерам пройти современное комплексное обследование смогут пройти более 70 тысяч жителей региона из группы риска.

 © sakhalin.gov.ru

 © sakhalin.gov.ru

 © sakhalin.gov.ru

 © sakhalin.gov.ru

 © sakhalin.gov.ru

 © sakhalin.gov.ru

 © sakhalin.gov.ru
Источник: https://sakhalin.gov.ru/index.php?i...sh=4884f24b5bb6d8f1b7a83698aa674b8c

модернзация здравоохранения, сельская жизнь, Сахалинская область
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