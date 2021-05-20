В Сахалинской области открылся центр углубленной диагностики для пожилых пациентов
В Тымовском открылся центр углубленной диагностики для пациентов 65+ Раньше такое обследование было доступно только в Южно-Сахалинске.
Подготовка к открытию центра велась с конца прошлого года. В помещениях провели капитальный ремонт, приобрели новое специализированное оборудование для проведения процедур и врачебных приемов, ультразвуковой, функциональной диагностики и компьютерной томографии.Ежедневно в центре планируется принимать до 50 человек. Кроме жителей поселка, здесь смогут обследоваться и жители близлежащих районов.
Благодаря принятым мерам пройти современное комплексное обследование смогут пройти более 70 тысяч жителей региона из группы риска.
Читайте также...
- Обзор строительства и реконструкции учреждений культуры и музеев
- Обзор строительства и реконструкции учреждений культуры и музеев
- Модернизация здравоохранения. Вести из регионов. Обзор
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!