В Сахалинской области открылся центр углубленной диагностики для пожилых пациентов

© sakhalin.gov.ru

В Тымовском открылся центр углубленной диагностики для пациентов 65+ Раньше такое обследование было доступно только в Южно-Сахалинске.

Подготовка к открытию центра велась с конца прошлого года. В помещениях провели капитальный ремонт, приобрели новое специализированное оборудование для проведения процедур и врачебных приемов, ультразвуковой, функциональной диагностики и компьютерной томографии.Ежедневно в центре планируется принимать до 50 человек. Кроме жителей поселка, здесь смогут обследоваться и жители близлежащих районов.

Благодаря принятым мерам пройти современное комплексное обследование смогут пройти более 70 тысяч жителей региона из группы риска.

© sakhalin.gov.ru

© sakhalin.gov.ru

© sakhalin.gov.ru

© sakhalin.gov.ru

© sakhalin.gov.ru

© sakhalin.gov.ru

© sakhalin.gov.ru