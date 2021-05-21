Новый мост через реку Сок запустили в Самарской области

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Движение по новому мосту через реку Сок возле поселка Волжский открыто с опережением графика на полтора года. Это стало возможно в том числе благодаря дополнительным средствам из федерального бюджета.

С введением в строй нового путепровода оба направления движения — из Самары в сторону Тольятти и обратно — переведены на построенный объект. Это позволяет освободить «старый» мост на реконструкцию. Когда она будет завершена (предполагается, что это произойдет ближе к концу года), транспортные потоки перераспределятся по двум мостам, и будет по две полосы движения в каждую сторону.

До четырех полос планируется расширить и подъезд к мосту со стороны поселка Волжский. Таким образом, по две полосы движения в каждую сторону будет на всем протяжении от выезда из Самары со стороны Красноглинского шоссе, через мост и поселок Волжский до развязки, где дорога разветвляется на несколько направлений — в сторону Тольятти, Ульяновска и аэропорта Курумоч.

«Ремонт мостового перехода через реку Сок на автомобильной дороге Волжский — Курумоч — „Урал“ повысит безопасность движения автотранспорта, увеличит пропускную способность мостового перехода, улучшит условия обслуживания пассажиров и доставки грузов, будет способствовать развитию экономики региона в целом», — сообщает Минтранс Самарской области в своем официальном аккаунте в соцсетях.