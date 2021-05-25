На базе цифровой модели производства создан программный комплекс визуального управления цехом

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Компания «СТАН» при поддержке «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех разработала первую отечественную промышленную платформу «СтAR» для внедрения технологии визуального управления цехом на базе цифровой модели производства (AR). Проект реализуется совместно с «Рибиус», российским разработчиком IT-решений для промышленности. Комплекс позволяет на 34% снизить затраты на обслуживание и ремонт станков и на 87% сократить количество ошибок персонала. Разработка представлена в рамках выставки «Металлообработка-2021».

Платформа «СтAR» представляет собой программно-аппаратный комплекс с возможностью подключения широкого набора переносных устройств: AR-очков, планшетных компьютеров, смартфонов. Специальное программное обеспечение позволяет создавать цифровые инструкции по эксплуатации и ремонту промышленного оборудования или визуальные тренажеры. Также пользователи получают доступ к библиотеке визуальных моделей станков. Система просто настраивается и совместима со всеми современными моделями станков производства «СТАН».

На первом этапе на базе «СтAR» реализован виртуальный помощник по удаленному ремонту и обслуживанию станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Программа сочетает в себе визуальное руководство по эксплуатации и средства для обучения сотрудников. Оператор видит ключевые показатели станка с помощью визуальных очков или на экране смартфона. После ответа на ряд уточняющих вопросов специалист получает подсказки: система наглядно выделяет необходимый компонент или узел станка, нуждающиеся в обслуживании или ремонте. В случае когда рабочий сталкивается со сложными ситуациями, в интерфейсе предусмотрена функция оперативной связи со специалистом сервисного центра «СТАН».

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"Применение нового решения позволяет избежать простоя станков и сократить время, необходимое для осваивания сотрудниками нового алгоритма действий. Один сеанс оперативной связи через нашу AR-платформу помогает производителю и заказчику экономить от ста тысяч до миллиона рублей за счет сокращения издержек на командировки технических специалистов. Эффект усиливается при техническом обслуживании предприятий в отдаленных регионах России, в других странах или работе в условиях карантинных ограничений. Кроме того, использовать технологию можно и в образовательных целях, разместив виртуальный станок дома или в лаборатории вуза", — отметил генеральный директор ООО «СТАН» Денис Полевщиков.

Помимо виртуального помощника, на платформе «СтAR» реализована концепция рабочего места с использованием программного комплекса визуального управления. При обучении оператор сможет пройти все этапы обслуживания станка используя непосредственное визуальное управление. Такой подход позволит подготовить кадры к работе по стандартам Индустрии 4.0.

«СТАН» — крупнейший отечественный производитель станков, делающий ставку не только на «железную» мощь, но и на цифровые решения. Сегодня мы первыми из российских станкостроителей представили готовое к эксплуатации решение по использованию визуального управления цехом в отрасли. Планируется развивать это направление и дополнять программный комплекс новыми функциями основанными на дальнейшей визуализации управления и искусственном интеллекте, потоковых данных и других технологиях. AR-система «СтAR» станет доступна в 2022 году, она будет распространяться по подписке.

ООО «СТАН» — крупнейшая российская интегрированная компания в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования. Его продукция занимает более 50% на отечественном рынке производства металлообрабатывающих станков. Компания обладает шестью производственными площадками в Республике Башкортостан, Рязанской, Ивановской, Ростовской областях, Московской области и в Москве.

«Рибиус» — российская IT-компания, была основана в 2008 году в Томске. Ее основная деятельность связана с разработкой инженерного программного обеспечения: систем автоматизированного проектирования, геоинформационных систем и электронного документооборота. Также компания предоставляет услуги по заказной разработке программного обеспечения и информационных систем. Заказчики компании работают в 30 с лишним регионах России, а также в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Украине, США и Швейцарии.

«РТ-Капитал» — дочерняя организация Госкорпорации Ростех по работе с непрофильными и проблемными активами. Компания реализует меры по реструктуризации задолженности, и финансовому оздоровлению предприятий Госкорпорации Ростех, а также занимается управлением недвижимостью. В управлении ООО «РТ-Капитал» находятся активы различных форм собственности и хозяйственного назначения.

Госкорпорация Ростех — одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.