Окская судоверфь заложила первое в России судно, отвечающее повышенным эко-требованиям

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25 мая на Окской судоверфи состоялась закладка первого в России судна, отвечающего повышенным экологическим требованиям DE-Tier III. Об этом сообщает Морское Инженерное Бюро.

Несмотря на то, что строительство велось по проекту RSD59, который уже стал завсегдатаем отечественных стапелей, на нынешнем судне для соответствия необходимым требованиям применена система очистки выхлопных газов, что позволит уменьшить выбросы. Данная система основана на принципе избирательного каталитического восстановления для удаления окислов азота в выхлопном газе от двигателя. Алгоритм следующий: водный раствор мочевины впрыскивается в поток выхлопного газа, вода из раствора испаряется при его впрыске в горячий «выхлоп». Полученный таким способом азот уходит в атмосферу, а вода охлаждается и выходит за борт.

Заказчиком данного по-своему инновационного судна выступает ПАО «ГТЛК», лизингополучателем — судоходная компания «Идель». Всего же по данному контракту навашинские корабелы построят 18 судов проекта RSD59. Первые десять из них сданы в эксплуатацию. Все они являются представителями стандартного по экологическим требованиям представителя проекта.

Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка

Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК. Длина — 141 м Ширина — 16,98 м Высота борта — 6 м Осадка — 4,5 м (в море), 3,6 м (в реке) Количество трюмов — 2 Мощность ГД — 2×1200 КВт Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман Скорость — около 10,2 уз